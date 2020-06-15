Манукян пояснил, чем грозит убившему человека Ефремову неуместное заступничество Успенской

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян назвал медвежьей услугой Михаилу Ефремову попытки певицы Любови Успенской собрать подписи представителей шоу-бизнеса в защиту актера, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП.

Успенская предложила не сажать Ефремова в тюрьму, а лечить. Она заявила, что будет просить поставить подписи своих друзей по шоу-бизнесу — Льва Лещенко, Владимира Винокура и Надежду Бабкину, а также соберет для этой цели голоса всех коллег: актеров, музыкантов, народных артистов.

Вадим Манукян в авторской колонке для Федерального агентства новостей резко раскритиковал Успенскую за попытку «отмазать» Ефремова и спасти его от заслуженного наказания. По мнению блогера, неуместное заступничество Успенской грозит Ефремову дополнительными проблемами.

Неуместное заступничество. Колонка Вадима Манукяна

Любовь Успенская предлагает всему шоу-бизнесу объединиться ради того, чтобы Михаила Ефремова не сажали, а лечили. Подписи будет собирать. Насколько мне известно, есть единственный вариант уехать на лечение вместо мест лишения свободы — в случае признания человека, совершившего преступление, психически больным.

Но, знаете, я бы не желал, чтобы заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова ждала подобная участь. Остается второй вариант лечения — от алкогольной зависимости. Однако подобная терапия вовсе не исключает уголовной ответственности и, насколько я знаю, отлично проводится в местах лишения свободы.

Лещенко, Бабкина, Винокур и Солженицын

Очень рад, что Успенская дружна с Лещенко, Бабкиной и Винокуром, звать друзей в союзники — ее право. Но при чем тут академик Андрей Сахаров и писатель Александр Солженицын, понять не могу. Вот, что сказала по этому поводу Любовь:

«Соберу всех коллег: актеров, музыкантов, народных артистов — Винокур, Лещенко, Бабкина. Соберу всех людей, и мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы не потерять такого великого актера, поскольку наша страна и так не дорожила в свое время ни Сахаровым, ни Солженицыным — и мы теряли великих людей».

Насчет «великого актера», судить не берусь, что касается сравнения Ефремова с Сахаровым и Солженицыным, об этом ниже.

Не исключаю, что артисты по доброте душевной поставят подписи под воззванием Успенской. Но понимает ли Любовь, во что она втягивает своих знаменитых друзей?! Те же Лещенко и Бабкина только недавно тяжело переболели (ничего не утверждаю, но, поговаривали, что речь шла о коронавирусной инфекции). Так что, скорее всего, у них сейчас ослаблено здоровье.

И вот после этого тяжелого периода Успенская фактически подводит своих друзей под огонь критики. Сейчас общество справедливо в штыки принимает любые попытки известных людей (в первую очередь из либерального лагеря) «отмазать» Михаила Ефремова от уголовной ответственности. А тут еще и звезды шоу-бизнеса, получается, присоединятся к хору либеральных защитников?!

Только недавно по артистам критически прошлись за попытки заявить, что их цех без концертов обеднел, и вот снова будет скандал, теперь из-за Ефремова? Странная идея. Я общался с некоторыми артистами по поводу сомнительной инициативы Успенской. Они однозначно говорят, что придерживаются позиции: как суд решит, так и будет.

«Диссидент» Ефремов

Считаю, что любое давление на правосудие коллег Ефремова из артистической среды должно быть полностью исключено. Ситуация совершенно однозначная: Михаил Ефремов, сев за руль пьяным, спровоцировал ДТП, что привело к смерти человека. Артист сам признал вину и даже записал видеообращение, хотя в искренности его раскаяния можно сомневаться.

На мой взгляд, друзья и знакомые Михаила не понимают одного: каждая их попытка избавить Ефремова от уголовной ответственности будет усиливать напряжение в обществе, а ему самому в конечном итоге принесет только вред. Реальный уголовный срок не только удовлетворит запрос общества на справедливость, но и пойдет на пользу самому артисту — он искупит вину, а заодно (если, конечно, отсидка будет реальная, а не «блатная»), сумеет поправить здоровье, ведь, насколько я знаю, на зоне не наливают.

А нашим прекрасным заслуженным и народным артистам хочу сказать: пожалуйста, не пытайтесь подстроить под себя закон. Виноват — отвечай. Перед законом все равны. Никакие прошлые заслуги не должны быть основанием, чтобы суд принимал решения, противоречащие духу и букве закона.

Что касается попыток Успенской сравнить Ефремова с академиком Андреем Сахаровым и писателем Александром Солженицыным (пострадавшим от советской власти), то это, как говорится, ни в какие ворота!

Во-первых, «диссидентство» Ефремова, прямо скажем, весьма мутного разлива. Кроме того, к взглядам Сахарова и Солженицына можно относиться по-разному. Но, насколько я помню, ни тот, ни другой не садились пьяными за руль и не совершали ДТП, в которых гибли люди. Так что сравнение Ефремова с известными диссидентами это, извините за выражение, скорее из области «натянуть сову на глобус». И то, что пытается сделать Успенская, — это прежде всего медвежья услуга самому Ефремову: помочь — не поможет, а вот навредить и очень сильно может.

Справка ФАН

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, будучи за рулем Jeep Grand Cherokee, спровоцировал крупное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Артист, как позже выяснилось, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ. Водитель ВАЗа Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью, и через несколько часов скончался в больнице.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом.