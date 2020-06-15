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Песков объяснил, почему Путин не посетил открытие главного храма ВС

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Песков объяснил, почему Путин не посетил открытие главного храма ВС

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин не посетил открытие главного храма Вооруженных сил России, поскольку это не входило в его планы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этого не было в его планах. Но он обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему Путина не было на открытии.

Напомним, главный храм ВС РФ находится в подмосковном парке «Патриот». 14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения храма. За день до мероприятия в храм доставили иконы покровителей русских войск, передает телеканал «360». На церемонии освящения присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также военачальники, ветераны, художники и государственные деятели.

Открытие храма для прихожан запланировано на 22 июня — день начала Великой Отечественной войны. Патриарх Кирилл ранее принял решение возложить на себя обязанности настоятеля главного храма ВС РФ, пишет РИАМО.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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