Шпиона из США Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии. События дня. ФАН-ТВ

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии Мосгорсуд вынес приговор американцу Полу Уилану. Бывшего морпеха армии США задержали в Российской столице в декабре 2018 года. Его обвинили в шпионаже. При себе у заграничного туриста была флешка со сведениями, представляющими государственную тайну. В частности, как выяснилось позже, там хранился список личного состава одного из подразделений ФСБ. Адвокат Уилана утверждал, что на электронном носителе была информация исключительно об отдыхе американца в России, но подтвердить эту версию не получилось. Решением суда Пол Уилан приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

Главу Арктической академии наук Митько обвинили в госизмене Президенту Арктической академии наук Валерию Митько было предъявлено обвинение в госизмене. По версии следствия, при поездке в республику, исследователь взял с собой материалы, касающиеся гидроакустики и способов обнаружения подлодок, которые передал китайским спецслужбам. Защита планирует доказать, что все документы Митько касались исключительно его научной деятельности. Дзержинский районный суд направил 78-летнего главу академии под домашний арест. Сам он предъявленных обвинений не признает.

ФСБ в Волгограде задержала 15-летнего школьника Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в школе Волгограда. По данным силового ведомства, 15-летний юноша с самодельной бомбой и коктейлями Молотова готовил нападение на образовательное учреждение. Сотрудниками ФСБ были обнаружены и изъяты компоненты для взрывчатки, поражающие элементы и холодное оружие, а также рукописные записи с инструкциями по изготовлению бомб и вооруженных нападений на образовательные учреждения. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, возбуждено дело о незаконном изготовлении взрывчатки. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подготовка к убийству двух и более лиц».