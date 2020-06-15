Спорный «Магнит» в Ленобласти «сделал» муниципального депутата фигурантом уголовного дела

В четверг, 11 июня, в квартиру депутата Горбунковского сельского поселения Дмитрия Фалалеева нагрянули силовики. В рамках следственных мероприятий, по словам народного избранника, следователи несколько часов подряд обыскивали квартиру. В итоге они забрали депутатское удостоверение подследственного и несколько флеш-накопителей.

Одновременно силовики с той же целью посетили жилье отца и брата Фалалеева, а также отвезли его пожилую мать из Горбунков в Новополье, по месту прописки, где тоже обыскали дом. Днем депутат отправился на допрос, откуда вышел со статусом «подозреваемый» и подпиской о невыезде.

«По факту незаконных действий должностного лица администрации МО «Горбунковское сельское поселение» Ломоносовского района Ленинградской области следователями Сосновоборского межрайонного следственного отдела СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности)», — официально сообщает по этому поводу пресс-служба СК РФ по Ленинградской области на официальной странице ведомства.

Размах и тщательность следственных мероприятий Фалалеева поразили.

«Обыски проводились не только в моей квартире, но и в доме моей матери, куда ее вывезли из Горбунков, а также в квартире брата и отца. Все началось одновременно — примерно в семь утра. Ничего не ломали, конечно, но очень тщательно осматривали, вплоть до нижнего белья и предметов личной гигиены. Все собирали, ощупывали. Видимо, искали электронные носители. Пока ждали понятых, успел приехать мой адвокат. У меня из документов почему-то забрали удостоверение, телефон и флешки, которые нашли в доме, в том числе накопители дочерей, у одной из которых там записаны курсовые для экзамена в институте, у второй — личные фотографии. Скопировать ничего не разрешили, хорошо хоть после наших просьб оставили дочери сам компьютер, ведь экзамены в вузах сейчас проходят онлайн, а он был запланирован на тот же день», — рассказал депутат.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, уголовное дело в отношении Фалалеева возбуждено по ситуации с магазином «Магнит», о котором мы писали ранее.

Объект возведен на самом берегу реки Стрелка в Ломоносовском районе Ленобласти в водоохранной зоне. Из этой обмелевшей реки снабжаются водой дома 10 тысяч жителей Горбунков. Еще в 2015 году региональный Роспотребнадзор признал воду в Стрелке непригодной для питья и опасной для здоровья граждан, однако до сих пор проблема строительства нового водовода так и не решена.

Перспективы еще большего загрязнения водоема после введения магазина в эксплуатацию встревожили местных жителей. А Фалалеев, еще будучи главой администрации, долго не давал согласования на получение адреса для объекта, аргументируя свою позицию отсутствием необходимых документов. В 2020 году Ленобласть накрыла пандемия, по окончанию которой «Магнит» из здания съехал, а владельцы объекта обратились в правоохранительные органы, оценив свое финансовое бремя за три года простоя минимум в 20 млн рублей.

По мнению адвоката Фалалеева Сергея Апончука, состав преступления в заведенном на депутата уголовном деле можно оспорить.

«Верховный суд неоднократно разъяснял, что воспрепятствование предпринимательской деятельности должно быть реальным. Например, как когда предпринимателю мешают получить необходимую для работы лицензию, — изложил свою позицию юрист. — Но в данном случае речь идет об отказе в присвоении объекту адреса. По мнению администрации Горбунков, для этого в соответствии с регламентом и нормативными актами не хватало документов, однако суд рассудил иначе и обязал администрацию Горбунков присвоить объекту адрес, что и было исполнено. В любом случае — неприсвоение адреса не лишало заявителя возможности заниматься предпринимательской деятельностью. Он был в процессе строительства и, видимо, занимался чем-то еще».

Юрист уверяет, что владелец здания обращался в администрацию не как предприниматель, а как физическое лицо. И еще одним аргументом в пользу некорректности уголовного дела может стать депутатский статус Фалалеева.

«На момент возбуждения уголовного дела Дмитрий уже являлся муниципальным депутатом, а в соответствии с уголовно-процессуальным законом уголовное дело на него может быть возбуждено только руководителем следственного органа субъекта Российской Федерации, в данном случае — руководителем СК по Ленобласти. Следователи районного звена при наличии этих очевидных фактов, проводя проверку по заявлению конкретного лица, имели документы об отказе в присвоении объекту адреса за подписью Дмитрия Фалалеева как главы муниципального образования. Они возбудили дело в отношении неустановленного лица, тем самым обойдя процессуальные требования по отношению к нему как к депутату. А сейчас его перевели в подозреваемые», — пояснил адвокат.

Федеральное агентство новостей очень радо, что интересы коммерсантов в Ломоносовском районе Ленобласти защищаются с таким рвением. Но в свете общей ситуации мы надеемся, что и для следственных органов, и для правительства региона интересы 10 тысяч простых жителей Горбунков, продолжающих пить токсичную воду, окажутся не менее значимыми и дело со строительством нового водовода сдвинется с мертвой точки.