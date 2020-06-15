Кремль отреагировал на приговор для шпиона Уилана

Москва, 15 июня. Предъявленные обвинения в шпионаже Полу Уилану, которого в понедельник приговорили к 16 годам колонии строгого режима, доказаны в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, невозможно. Он осужден решением суда, и в решении суда все говорится. К нему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли считать Уилана политическим заложником.

Мосгорсуд в понедельник вынес вердикт Уилану, который обвинялся в шпионаже. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обвинение просило приговорить американца к 18 годам.

Напомним, Уилана, у которого есть паспорта США, Великобритании, Ирландии и Канады, задержали в конце 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Правоохранители изъяли у мужчины флешку со сведениями, представляющими государственную тайну.

Правозащитница Мария Бутина в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала решение по делу Пола Уилана. Девушка уверена, что следствие по делу шпиона было справедливым.