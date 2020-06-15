Кремль с пониманием относится к отмене парадов в регионах

Москва, 15 июня. Кремль с пониманием относится к отмене парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к отмене парадов.

Представитель Кремля объяснил, что губернаторам «на местах виднее», какая эпидемиологическая обстановка складывается в регионе.

«Им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения», — объяснил Песков.

Кроме того, Песков посоветовал россиянам посмотреть парад Победы на Красной площади по ТВ. Он отметил, что организацией трансляции занимается целая команда, каждый раз получается шедевр. По ТВ парад можно увидеть во всех его нюансах, обратил внимание Песков.

В этом году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В конце мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что парад Победы на Красной площади в Москве состоится 24 июня. Президент отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к проведению парада Победы, обеспечив при этом самый строгий режим безопасности, — чтобы «свести риски к минимуму». Датой проведения акции «Бессмертный полк» предварительно назначено 26 июля.