Пекин перевел жилые районы в «режим военного времени» из-за вспышки COVID-19

Москва, 15 июня. Пекин ввел в понедельник «режим военного времени» во всех жилых микрорайонах города из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщили местные власти.

Под действие режима попали 7120 жилых микрорайонов столицы, к мероприятиям по борьбе с инфекцией подключили свыше 100 тысяч человек.

Новая вспышка COVID-19 была зафиксирована на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади» в районе Фэнтай на юге города, уточняет телеканал «360». Большинство заразившихся — работники торговых точек и лица, находившиеся с ними в тесном контакте.

Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким. Руководитель пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что будет проведено тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах с целью выявить источник инфекции. Кроме того, кабмин протестирует людей в очаге заражения и соседних областях.

По последним данным, в медучреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных COVID-19. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, комментируя ситуацию в Пекине, заявил, что происходящее не является второй волной коронавируса, передает радио Sputnik. По мнению эксперта, ее стоит ждать осенью.

Альтштейн считает, что в столице КНР наблюдается продолжение первой волны, «которую не удалось погасить». По его словам, говорить о второй волне COVID-19 в Китае можно было бы в том случае, если бы эта вспышка была в Ухани.