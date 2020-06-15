Адвокат Уилана оценил возможность его обмена на Бута или Ярошенко

Москва, 15 июня. Адвокат осужденного в России американца Пола Уилана заявил о возможности обмена его подзащитного на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Мосгорсуд вынес приговор Уилану по делу о шпионаже. Гражданина США приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение настаивало на приговоре в 18 лет тюрьмы.

Представитель Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что Служба внешней разведки (СВР) допускает возможность обмена осужденного американца. Защита Уилана будет просить о помиловании американца или обмене после обжалования приговора.

«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сообщил Жеребенков.

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан отреагировал на вынесенный Уилану приговор. По словам дипломата, решение суда не скажется положительно на российско-американских отношениях.

«Это не будет иметь положительного эффекта на наши отношения», — заявил Салливан.

Дипломат добавил, что продолжит добиваться справедливого решения для Уилана и будет консультироваться с правительством США и с госсекретарем Майком Помпео.

Фабула дела Уилана общественности полностью неизвестна: Федеральная служба безопасности сообщала, что гражданина США задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Ранее Мария Бутина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявила, что следствие по делу Уилана в России было справедливым.