Депутат Чепа объяснил зеркальный ответ Москвы на высылку дипломатов из Чехии

Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг и зеркально ответить Праге на высылку российских дипломатов. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Чехии Витезслава Пивоньку. Дипломату сообщили, что двое сотрудников чешской дипмиссии объявлены персонами нон грата в РФ. Вместе с членами семей они должны покинуть территорию страны до конца дня 17 июня.

«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти», — говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Высылка сотрудников чешского посольства стала ответом Москвы на скандал с российскими дипломатами в Праге. В начале июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что два представителя России объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы «перевозке рицина». В МИД России отмечали, что обвинения Праги являются абсурдными и бездоказательными.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил зеркальный ответ на действия чешских властей.

«Это абсолютно нормальная практика международной дипломатии. Мы осуждаем действия, принятые чешским министерством иностранных дел. Поэтому это — ответный шаг. Мы вынуждены были поступить в соответствии с принятыми международными правилами и традициями», — сказал Алексей Чепа в комментарии ФАН.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что в Чехии линию на обострение отношений с Москвой возвели в ранг государственной политики. Алексей Чепа призвал Прагу задуматься над своими действиями.

«Наши чешские партнеры должны задуматься над определенными действиями, которые осуществлялись в Чехии, и впредь не допускать подобных действий», — резюмировал парламентарий.

Напомним, весной 2020 года чешское издание Respekt сообщило, что в Прагу якобы прибыл человек с российским дипломатическим паспортом. Утверждалось, что с собой у этого человека якобы был рицин для отравления чешских политиков. Позже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что история с ядом оказалось выдуманной, а вымышленную информацию контрразведке якобы направил один из сотрудников дипломатического представительства РФ в Праге.