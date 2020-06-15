Активный вулкан Сангай не дает покоя жителям Эквадора. ФАН-ТВ

Кито, 15 июня. После крупного извержения, которое случилось 9 июня, районы провинции Морона-Сантьяго покрылись пеплом. Фермеры пытаются спасти своих животных.

Вулкан Сангай нарушил привычный уклад жизни Эквадора: из-за извержения были перекрыты проезжие части и приостановлены полеты в местном аэропорту в городе Гуаякиль, расположенном близ береговой линии. Несколько фермерских хозяйств, которые разводят скот на горных хребтах, оказались буквально засыпаны пеплом, который вдыхают не только люди, но и скот.

«Мы переживали, поэтому взяли несколько галлонов воды и использовали шланг, чтобы полить траву, которой мы кормим скот. Так, чтобы пепел сошел вниз, и животные смогли хотя бы поесть. Иначе эти бедные животные, когда они гуляли и дышали, ворошили пепел и вдыхали его. У них сразу появился кашель. В этом отношении они страдали. Также мы беспокоились за наши глаза и дыхательные пути», — рассказывает фермер Эвдоро Куджи.

Проблемы с дыхательными путями, вызванные выбросом пепла, беспокоят местных жителей, пострадавших от коронавируса. Новых крупных извержений вулкана не ожидается, однако раскаленная лава продолжает стекать к подножию Сангая.