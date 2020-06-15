Жириновский предложил перенести День знаний на 1 октября

Москва, 15 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года для школьников и студентов на 1 октября, чтобы они смогли отдохнуть весь сентябрь «на юге».

По задумке политика, учебный год будет длиться до конца июля.

«Так мы можем хотя бы технически продлить лето – и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР призвал не отвергать его предложение только на основании того, что вся страна привыкла праздновать День знаний именно 1 сентября, передает «Царьград».

«А болеть в холодной стране тоже все привыкли? Так, может быть, поможем людям больше времени проводить в теплой климатической зоне и болеть поменьше?» — объяснил Жириновский.

Политик ранее предложил установить в России стандарт по минимальной заработной плате в 30 тысяч рублей. Президент страны, по его мнению, должен получать больше всех — 700 тысяч рублей, а депутаты не более 500 тысяч.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов назвал такую инициативу популистской и подчеркнул, что ее реализация приведет к скачку цен, сокращению рабочих мест и может подтолкнуть работодателей увольнять людей или «играть» с зарплатой.