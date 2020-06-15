Задержанный в Волгограде подросток хранил в квартире 18 коктейлей Молотова

Волгоград, 15 июня. Правоохранители обнаружили и изъяли 18 коктейлей Молотова у подростка, который планировал теракт в одной из школ Волгограда. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ (СКР).

Сотрудники УФСБ РФ по Волгоградской области установили, что 14-летний школьник по месту проживания изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты — «Коктейли Молотова». В связи с этим были организованы оперативные мероприятия.

«В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний рассказал, что планировал использовать изготовленное исключительно ради развлечения, но следствие полагает, что подросток планировал привести взрывные устройства в действие в своем учебном заведении, а жертвами должны были стать, в частности, сотрудник школы и один из учеников, с которыми у задержанного был конфликт.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.223.1 УК РФ («незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») и ч.1 ст.30, пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК («приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом»).

В настоящее время подросток задержан. Расследование продолжается.