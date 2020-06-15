Галкин показал цветущий сад, которым занималась Пугачева

Москва, 15 июня. Юморист Максим Галкин провел экскурсию по цветущему саду у своего замка. Видео артист опубликовал в своем профиле в Instagram.

Впервые шоумен показал своим поклонникам, как выглядит сад — подписчики увидели цветущий бульденеж, шиповник, рододендрон, азалию (розовую и красную), ромашники. Не забыл Галкин и о вейгеле, стефанандре надрезаннолистной, сирени, ирисах, люпинах.

Одно из растений звезда выделил особо, ведь его посадила жена, популярная певица Алла Пугачева. По словам шоумена, Примадонна сама выкопала корешки спиреи и посадила.

«Когда-то Алла выкопала у себя на Истре эти веточки. Лично выкопала! Я теперь говорю «лично», а то, когда я говорю, «Я посадил, Алла посадила», [говорят] «это за вас посадили». Это мы сами! Руками!» — сказал 43-летний артист.

Поклонники поразились красотой цветущего сада супругов. В комментариях под публикацией собралось множество восторженных комментариев.

«Это кайф — жить в замке со своим садом, с такой красотой рядом! Завидую белой завистью», — написала kote_semyon.

«Ой, в какой красоте вы живете», — отметила galina_alexandrovna_mes.

«Ускользающая красота, в это время воздух пахнет ароматами цветов», — добавила matthesnatascha.

Пользователь ludmila_2359 также похвалила артиста за знания названий цветов: «Максим, вы все названия знаете! Молодец! Обычно для мужчин одно название — цветы».