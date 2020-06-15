Телефон Симоньян «слили» в Сеть

Москва, 15 июня. Неизвестные злоумышленники «слили» в Сеть телефонный номер главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Весельчаки опубликовали в Сети мой телефон <…> и теперь, используя мой номер, ведут сомнительные переписки со множеством абонентов, которые звонят мне в недоумении», — написала Симоньян.

Главред RT отметила при этом, что ее номер «и так знают все». Журналистка предупредила подписчиков, что от ее имени может общаться кто-то другой, и призвала быть острожными.

«Если вам кажется, что это не я — скорее всего, это не я», — подытожила Симоньян.

Примечательно, что в ночь на 14 июня главный редактор RT пожаловалась в своем Telegram-канале на многочисленные звонки из банков или юридических консультаций. По словам Симоньян, звонящие сообщали, что с ее номера поступила некая заявка, и спрашивали, чем могут помочь. Журналистка предположила, что это может быть «какой-то неведомый» ей вид мошенничества.

Ранее Симоньян рассказала о подготовке исков против полицейских, напавших на журналистов российских СМИ в США. По ее словам, решение в данном вопросе будет принято на основе компетентного мнения юристов.