Орлова растрогала фанатов грустным стихотворением в память о Фриске

Москва, 15 июня. Певица Ольга Орлова написала в память о подруге, исполнительнице Жанне Фриске грустное стихотворение. Артистки вместе выступали в группе «Блестящие».

В своем аккаунте в социальной сети Instagram исполнительница показала подписчикам редкое фото, на котором девушки запечатлены вместе.

«Я не поверю в то, что время лечит. Мне легче не становится совсем. Невыносимо больно в этот вечер. Разбито сердце в 22.07», — написала Орлова.

Трогательная публикация не оставила равнодушными пользователей Сети. Многие в комментариях под постом признались, что разделяют боль Орловой и тоже скучают по Фриске.

«Время не лечит, лишь притупляет боль», — констатировала shiromariia.

«Светлая память. Жанна была лучиком света в этом темном мире…» — написала milana.kilochek.

«Помним, любим, скорбим. Вечная память», — добавила sofiia_26.

Певицы, телеведущей и актрисы не стало ровно пять лет назад. Она ушла из жизни 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. За два года до этого, еще будучи беременной, Фриске узнала о страшном диагнозе — раке мозга. Сразу после рождения ребенка артистка стала лечиться в различных клиниках, однако ее жизнь не удалось сохранить.

Сына Фриске Платона теперь воспитывает его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Ранее трогательный пост в годовщину смерти певицы опубликовала ее сестра Наталья.