В Египте отреагировали на захват и пытки рабочих боевиками ПНС Ливии

Каир, 15 июня. В Каире изучают обстоятельства захвата боевиками ПНС Ливии 200 египетских рабочих, видеозапись с пытками которых появилась в Сети. Официальный представитель МИД Египта Ахмад Хафез прокомментировал инцидент.

Речь идет о видеозаписи, распространенной террористами ПНС: на ней продемонстрированы издевательства над рабочими из Египта. Радикалы угрожают им оружием и заставляют их петь песни, оскорбляющие родную страну и восхваляющие ПНС и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Рабочих обвинили в том, что в Тархуне они помогали Ливийской национальной армии (ЛНА), за это они подверглись унизительному обращению и пыткам со стороны джихадистов.

شر الخلقية و الخليقة ابناء القرية المارقة الظالمة " مصراتة " يقومون بتعذيب مجموعة من العمال #المصريين الذين كانوا يعملون بمدينة #ترهونة و يجبرونهم على التلفظ بألفاظ نابية ..



حسبنا الله و نعم الوكيل وكفى ... pic.twitter.com/RkARylMOl7 — غصة الخوارج (@LiBya_73) June 14, 2020

Ахмад Хафез отметил, что сейчас египетская сторона изучает этот инцидент, вопрос находится в стадии обсуждения. Однако конкретных решений и официальной позиции Каира по случившемуся пока нет.

«Этот вопрос рассматривается соответствующими властями, но никакого официального решения пока не принято», — пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Следует отметить, что режим главаря ПНС Файеза Сарраджа пытается откреститься от произошедшего и создать образ невиновного — «МВД» ПНС вечером 14 июня заявило о начале проверки деталей инцидента. Свалить все на Ливийскую национальную армию (ЛНА) не получится, ведь в Тархуне нет сил армии Халифы Хафтара.

Военный эксперт Борис Рожин выразил уверенность в том, что террористы ПНС, захватившие рабочих, попытаются надавить на Египет, открыто высказывающийся против турецкой агрессии в Ливии. Он также напомнил, что для Египта это больная тема — боевики не раз похищали и убивали египтян, которые находились на территории Ливии.