Россияне смогут оформить выплаты и пособия без справок

Москва, 15 июня. Россияне смогут оформлять пособия и социальные выплаты без предоставления справок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба российского правительства.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — приводит выдержку из сообщения НСН.

В кабмине отметили, что сейчас некоторые выплаты назначаются регионами. Часто у органов исполнительной власти нет доступа к данным о гражданине, обратившемся за пособием. В связи с этим в регионах приходилось просить россиян приносить справки, подтверждающие необходимость социальной помощи, передает телеканал «360».

Подписанное Мишустиным распоряжение позволит региональным органам получить доступ к расширенному перечню информации для назначения выплат. Так, органы субъектов смогут использовать данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, пишет «ФедералПресс». Как подчеркивается в сообщении правительства, нововведение позволит сделать получение социальной помощи более простым и доступным.

Ранее сообщалось, что многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг. Речь идет об ограничении числа функционирующих окон МФЦ, о временном сокращении перечня доступных услуг и дистанционной работе с заявителями.