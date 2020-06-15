Волочкова показала фото своего шпагата в люке

Москва, 15 июня. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова показала фанатам свой фирменный шпагат, но на этот раз она выполнила его в люке дорогого автомобиля.

На снимке, который появился на странице балерины в Instagram, она запечатлена в белой машине марки Lexus. Для фотографии Волочкова нарядилась в легкое светлое платье.

«А вы как относитесь к радости, любви и позитиву?!» — спросила балерина в сообщении.

Отметим, что Волочкова некоторое время назад заблокировала возможность комментирования ее постов. Поэтому порассуждать на предложенную ею тему поклонники не смогли.

Шпагаты стали «визитной карточкой» балерины, она делает их в самых неожиданных местах. Например, в бане или, как это было недавно, прямо на лошади. Такой трюк Волочкова назвала «шпагаттини на коне».

Шпагаты балерины не раз становились предметом шуток и критики. Журналистка Ксения Собчак однажды назвала «изюминку» танцовщицы признаком отчаяния. Волочкова в ответ объявила, что «блондинка в шоколаде» паразитирует на ее имени из зависти.

На днях Волочкова попозировала перед камерой в необычной шапочке с ушами, по всей видимости, позаимствованной у лошади. Аксессуар в сочетании с меховой накидкой и дутой жилеткой с цветочной вышивкой придал балерине комичный вид. Обратила внимание на наряд блогер Лена Миро и весьма грубо его прокомментировала.