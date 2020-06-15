В Литве облили красной краской памятник Герою СССР Лошакову

Вильнюс, 15 июня. Неизвестные облили красной краской памятник советскому солдату, установленный в Литве.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на кладбище в поселке Шета в Кедайняйском районе.

В мэрии Кедайняйского района выразили надежду, что вандалы будут найдены.

«Недопустимый случай вандализма в Шете», — написал градоначальник Валентинас Тамулис в социальной сети Facebook, прикрепив фото облитого краской памятника.

На фотографии, опубликованной Тамулисом, можно увидеть, что памятник посвящен герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову. Звание он получил за «успешные боевые действия по прорыву вражеской обороны и освобождение городов Армянск и Евпатория, за проявленные при этом мужество и героизм». Лошаков погиб в боях за город Мати в июле 1944 года и был похоронен в поселке Шета.

В Литве ведется активная борьба с советскими памятникам. СМИ регулярно сообщает об актах вандализма. В марте позапрошлого года в Мариямпольском районе снесли памятник советским активистам, убитым в 1946 году. В октябре 2018 года был демонтирован монумент в Алитусском районе, посвященный советскому Воину-Освободителю.