В случае «возврата» Донбасса на Украину его жителей ждет насилие и кровь, считает политолог Максим Жаров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Больше прав

Если Донецк и Луганск вернутся в состав Украины, его жители получат в тысячу раз больше прав, чем имеют в данный момент. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я могу гарантировать на 100 процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем ныне, под «оккупацией» Российской Федерации», — считает он.

Кулеба отметил, что Киев может предложить Донбассу очень «европейскую и глубинную» реформу децентрализации, которая наделяет значительными полномочиями местные власти.

Киев не скрывает мотивов

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что все уже увидели, какие «права» имеет та часть Донбасса, которая сейчас временно контролируется Украиной.

«Я хочу заверить пана Кулебу, что для Донбасса автономия не является самоцелью. Жители региона согласятся на любой статус в составе Российской Федерации, поскольку понимают, что таким образом спасут себя, своих близких, этот край от бомбежек Украины и геноцида, который периодически обещают различные украинские деятели», — пояснил Владимир Корнилов.

Говоря о нежелании Киева выполнять условия Минских соглашений, Корнилов обратил внимание, что Киев особо и не скрывает мотивов. Уже не один высокопоставленный украинский деятель (включая двух последних президентов) заявил о том, что «Минск» не выгоден и никто его выполнять не собирается.

«При этом выйти из соглашения Киев не может, так как это будет означать ослабление санкций против России (прямо ведь говорят это). Вот и придумывают формулы, чтобы спровоцировать Россию на подобный шаг. [Вице-премьер Украины Алексей] Резников недавно так и заявил: мол, ожидал, что Москва устроит «демарш» после ввода в переговорную группу откровенных клоунов и провокаторов, которые якобы должны представлять там «ОРДЛО», — добавил Владимир Корнилов.

При этом политолог заметил, что Париж и Берлин особо и не настаивают на том, чтобы Киев выполнял Минские соглашения. Там ведь понимают, что не могут занять позицию России.

«Тут все зависит от жесткости и последовательности самой Москвы. Мне кажется, надо просто громко, четко, по датам фиксировать любые действия и заявления Киева по поводу невыполнения Минских соглашений. К сожалению, это не делается», — заключил Владимир Корнилов.

«Донбасс ждет насилие и кровь»

Политолог Максим Жаров считает, что Украина продолжает открыто дезавуировать подписанные ей Минские соглашения, добиваясь от России и республик Донбасса, чтобы они первыми вышли из этих соглашений. Никакой «широкой автономии» Киев Донбассу никогда не предоставит, как не предоставляет он сейчас особого статуса, предусмотренного Минскими соглашениями.

«В случае «возврата» Донбасса на Украину его жителей ждет насилие и кровь, а также жесткий прессинг со стороны Киева, который попытается «вытеснить» симпатизирующих России за счет переселения в Донбасс «западенцев» из Львова и Закарпатья. Эти планы по «вытеснению» жителей Донбасса уже неоднократно публично озвучивались бандеровским радикалами в Киеве. Поэтому в случае краха Минских соглашений их реализация становится вполне возможной», — заключил Максим Жаров.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.