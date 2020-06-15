Франция потеряла атомную подлодку из-за 14-часового пожара в доке

Аварии и разнообразные ЧП на атомных подлодках стран НАТО — далеко не редкость. Однако даже на этом фоне своей нелепостью выделяется инцидент с французской многоцелевой атомной субмариной «Жемчужина», сгоревшей прямо в собственном доке.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав данные о пожаре на АПЛ ВМС Франции Perle (S 606).

Просто так совпало

12 июня в нашей стране отмечался День России. Именно в этот день — конечно же, так случайно совпало — Франция, решив продемонстрировать всем, что у нее есть еще порох в пороховницах, провела испытания морской компоненты своих стратегических ядерных сил. Из полигона в Бретани атомный подводный ракетоносец ВМС Франции S 617 Le Téméraire осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты М51 по закрытому для судоходства участку Атлантического океана в Саргассовом море.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Франции, МБР успешно преодолела около шести тысяч км, чем полностью подтвердила свои эксплуатационные и тактико-технические характеристики.

С легкой руки президента США Дональда Трампа среди западных политиков возник тренд на общение с электоратом посредством Twitter. Не осталась в стороне от этого модного веяния и министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она немедленно объявила в своем паблике, что успешный запуск М51 «демонстрирует наше техническое превосходство и приверженность французскому суверенитету».

За пафосной фразой госпожи министра скрывалась чисто женская «шпилька» в адрес партнеров по НАТО. Дело в том, что, в отличие от Великобритании, французы создавали свои стратегические ядерные силы без тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, тем самым не допустив возникновения критической зависимости от Вашингтона в области ядерных боеприпасов и их носителей.

Словом, 12 июня у Флоранс Парли и французских подводников законный повод для гордости был. Точнее, был какое-то время. Потому что не успела Флоранс Парли «отстреляться» в своем твиттере о техническом превосходстве Пятой республики, как в крупнейшей французской военно-морской базе Тулон стало твориться что-то неладное: в воздухе чувствовался сильный запах гари, а в порт понеслись машины оперативных служб.

По Тулону поползли слухи, что в сухом доке базы горит стоявшая там субмарина. После полудня эти слухи превратились в уверенность, когда региональная газета Var-Matin опубликовала в твиттере видеоролик, на котором был виден застрявший в Тулоне из-за коронавируса (болело более 60% команды) флагман ВМС Франции — атомный авианосец Charles de Gaulle. Справа от авианосца располагался док, из которого в небо поднимались дымные клубы.

Видеоролик сопровождала лаконичная подпись: «Пожар на борту атомной подводной лодки Perle («Жемчужина». — Прим. ФАН) произошел в эту пятницу поздним утром на военно-морской базе Тулон. Густой белый дым заметен в окрестностях [базы] и вызывает массу вопросов».

Относительно недавно по западным экранам с большим успехом прошел телесериал «Чернобыль», так что ассоциации с дымом, поднимающимся над объектом с ядерным реактором, у тулонцев были вполне определенные. Стоит отдать должное изысканности слога Var-Matin — не каждый газетчик окажется достаточно хладнокровным, чтобы вместо «О боже! У нас под боком горит чертова атомная подлодка!» описать инцидент фразой «вызывает массу вопросов».

Так или иначе, но население Тулона поняло, что происходит. И да — у горожан немедленно появилась масса вопросов, на которые властям надо было как-то отвечать. Поэтому довольно быстро Морская префектура Средиземноморья озвучила коммюнике, в котором сообщалось: все, кто находился на борту Perle, после обнаружения возгорания были эвакуированы, так что пострадавших в результате пожара нет. Дым, возникший от пожара на субмарине, не радиоактивен, добавили в префектуре.

Конечно, к этому времени информация о ЧП в Тулоне добралась до Флоранс Парли. Явно ошарашенная таким «сюрпризом», последовавшим сразу после успешного пуска МБР, министр Вооруженных сил Франции объявила, что при первой же возможности отправится к месту происшествия, и заодно уверила страну в том, что пожар на «Жемчужине» будет потушен в кратчайшие сроки.

Первую часть своего обещания госпожа министр сдержала. А вот оперативно справиться с возгоранием у французских пожарных не получилось…

Несовременная, шумная, глухая

Прежде чем рассказать, что было дальше, напомним, что собой представляла главная «героиня» инцидента в Тулоне — французская многоцелевая атомная подводная лодка Perle (S 606).

«Жемчужина» являлась шестой в серии французских многоцелевых АПЛ типа Rubis. Пожалуй, главной отличительной чертой этих сконструированных еще в первой половине 1970-х субмарин можно считать их размеры. Со своим подводным водоизмещением 2607 тонн Rubis и ее «систершипы» были самыми маленькими состоящими на вооружении АПЛ в мире. Для сравнения: подводное водоизмещение самой первой в советском флоте АПЛ проекта 627, вступившей в строй в 1958-м, составляло 4750 тонн.

Французы заложили Perle (S 606) 27 марта 1987 года, а ввели в строй 7 июля 1993-го. Исходно предполагалось, что АПЛ типа Rubis будет построено восемь, но из-за проблем с финансированием их построили только шесть. Так что «Жемчужина» оказалась последней вошедшей в состав ВМС Франции субмариной своего проекта. По инерции хочется дописать «и самой современной», но нет, этого о Perle сказать нельзя.

Нехватка денег на постройку еще двух АПЛ в немалой степени была вызвана большими тратами французов на доработку уже построенной шестерки многоцелевых атомных подлодок. Дело в том, что эта полудюжина, вопреки изначальным расчетам, оказалась очень шумной и несколько «глуховатой». Впрочем, и после модернизации многоцелевые АПЛ типа Rubis проигрывали по своим ТТХ как американским, так и советским/российским аналогам, но французам выбирать не приходилось.

Только в начале XXI века Париж изыскал средства для начала проектирования многоцелевых АПЛ нового поколения, и лишь в конце апреля текущего года головная субмарина этого нового проекта Suffren смогла совершить свой первый выход в море. К этому моменту из французских многоцелевых АПЛ предыдущего поколения в строю остались лишь четыре субмарины. А точнее, всего три, так как наша красавица «Жемчужина» еще 13 января 2020 года отправилась в сухой док Тулона на капремонт.

Министр говорит спасибо

Согласно информации французской стороны, из АПЛ был выгружен боекомплект, аккумуляторные батареи, ядерное топливо, а также демонтированы торпедные аппараты, элементы боевой информационно-управляющей системы и гидроакустического комплекса. В таком полуразобранном состоянии Perle и встретила 12 июня, когда в 10:35 по местному времени в носовом отсеке АПЛ произошло возгорание. Вероятнее всего, это случилось из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.

Далее, судя по оговоркам Флоранс Парли, пламя, подпитываемое горючей изоляцией электрокабелей, начало быстро распространяться по отсекам «Жемчужины» из носовой части субмарины в сторону кормы. Из-за демонтажа многих судовых систем и протянутых через проемы межотсечных люков временных коммуникаций экипаж лодки не смог ни использовать штатную лодочную систему пожаротушения, ни заблокировать очаг возгорания, задраив люк первого отсека.

За то время, пока к «Жемчужине» подтягивались пожарные расчеты (городские, военно-морской базы, а также военные из Марселя) и бросившиеся на помощь экипажу лодки моряки из школы подводного плавания неподалеку, огонь из первого отсека АПЛ прорвался в центральный пост и двинулся через жилые помещения дальше. В сложившихся обстоятельствах было принято решение заполнить пожарной пеной кормовые помещения подлодки, то есть реакторный и турбогенераторный отсеки, а также отсек гребного электродвигателя.

Экстренные меры позволили к 21:36 остановить распространение пожара по кораблю. Окончательно же с огнем на «Жемчужине» 250 пожарных и мобилизованных им в помощь моряков сумели справиться лишь после полуночи.

«Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50, спустя более 14 часов борьбы… Спасибо всем», — написала Флоранс Парли утром 13 июня в своем Twitter.

В тот же день министр Вооруженных сил Франции посетила Тулон, осмотрела аварийную АПЛ и сообщила СМИ, что анализ причиненного «Жемчужине» ущерба будет проведен максимально быстро. Если экспертиза подтвердит возможность возвращения «Жемчужины» в строй, то «мы сделаем все возможное, чтобы ее восстановить», добавила Парли.

Аварийная эпопея

Откровенно говоря, с учетом почтенного возраста пострадавшей подлодки, длительного срока борьбы пожарных с огнем (а значит и приличных объемов повреждений судовых конструкций), а также предстоящих затрат на ввод в строй многоцелевых АПЛ нового поколения, призванных заменить к 2029 году в составе ВМС Франции «винтажные» субмарины типа Rubis, нам кажется весьма маловероятной возможность «реанимации» малютки Perle.

Еще один вывод: по меньшей мере до ввода в строй АПЛ Suffren (то есть до 2021 года) охранять в океане четверку французских атомных подводных ракетоносцев типа Triomphant во время несения теми боевого дежурства смогут лишь три старенькие многоцелевые АПЛ типа Rubis, чего, конечно, явно недостаточно.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что французы из-за небрежности умудрились буквально на ровном месте потерять столь ценный корабль, как атомная подлодка.

Это, кстати, далеко не единственное ЧП, связанное с атомными субмаринами стран НАТО в XXI веке. Перечислим только наиболее известные прецеденты.

2002 год — британская HMS Trafalgar (S107) вылетела на мель возле шотландского острова Скай.

2005 год — американская USS San Francisco (SSN-711) столкнулась с подводной горой южнее острова Гуам.

2009 год — сначала под водой столкнулись французская Le Triomphant S 616 и британская HMS Vanguard (S28), а позже американская USS Hartford (SSN-768) в Ормузском проливе врезалась в американский же десантно-вертолетный транспорт-док.

2012 год — сначала в Портсмуте американскую USS Miami (SSN-755) сжег бывший несколько не в себе маляр, а затем USS Montpelier (SSN-765) у восточного побережья США столкнулась с американским же ракетным крейсером.

2013 год — американская USS Jacksonville (SSN-699) на выходе из Ормузского пролива в Персидский залив повредила перископ при столкновении с рыболовецким судном.

2015 год — британская HMS Talent (S92) получила двухметровую вмятину на ограждении рубки при столкновении со льдиной.

2016 год — британская HMS Ambush (S120) столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара, а американская Louisiana (SSBN 743) врезалась в корабль снабжения в проливе Хуан-де-Фука.

В общем, подводникам НАТО живется нескучно. Свой посильный вклад в этот процесс вносят и ошибки, допущенные при постройке или ремонте подлодок западными кораблестроителями, как это, например, имело место на американском предприятии Huntington Ingalls Industries.

И все же, даже на фоне приведенной аварийной эпопеи, инцидент с Perle (S 606) выделяется своей нелепостью. Думается, что это прекрасно заметили как в Вашингтоне и ЕС, так и в России.

Словом, в этот раз доказать всему миру, что у нее еще есть порох в пороховницах, у Франции если и получилось, то только с помощью «фейерверка».