Бутина назвала справедливым приговор американскому шпиону Уилану

Мария Бутина выразила уверенность, что следствие по делу американского шпиона Пола Уилана в России было справедливым. Таким мнением девушка поделилась в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Фабула дела общественности полностью неизвестна: Федеральная служба безопасности сообщала, что гражданина США задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Посол США в России Джон Салливан заявил, что «разъярен и разочарован» приговором по делу Уилана.

Мы попросили Марию Бутину прокомментировать приговор. С американской системой «правосудия» девушка столкнулась, что называется, лично. В США россиянку обвиняли «в сговоре с целью работы иноагентом без официальной регистрации». Ей грозило наказание до 15 лет лишения свободы.

Мария Бутина отметила, что прямо сравнивать ее дело и дело Уилана нельзя по одной простой причине: ей не выдвигали обвинения в шпионаже.

«Хотя у нас все-таки есть определенное сходство. Связано оно, конечно, с тем, что российская сторона тоже неоднократно выступала с протестами по моему делу, которое было просто политической заказухой. Мне светило 15 лет лишения свободы за «попытку деятельности иностранным агентом», что не имеет никакого отношения по американскому законодательству к шпионажу», — сказала девушка в комментарии ФАН.

Мария Бутина вернулась на родину прошлой осенью. Ее задержали в США летом 2018 года, и американский суд приговорил девушку к полутора годам тюремного заключения. Это произошло после того, так как Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием. МИД России неоднократно отмечал, что дело Марии было полностью политизированным.

Американская сторона утверждает, что процесс над Полом Уиланом якобы был «непрозрачным», а пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс и вовсе заявила, что «российская судебная система высмеивает саму идею справедливости». Мария Бутина напомнила, как шло следствие по ее делу в Штатах.

«Важно отметить: если человек совершил преступление — он должен понести наказание вне зависимости от того, в какой стране он находится. В моей ситуации, в конечном итоге, прокуратура забрала все свои претензии, касающиеся репутационно сложных обвинений — о том, что я участвовала в каком-то «секс-скандале». Мне оставили только «сговор», и в этом сговоре я осталась одна. Прокуратура полностью засекретила материалы дела, запретила моим адвокатам выступать в СМИ. Поэтому, если говорить о политической ангажированности дела, в моем случае она прослеживалась конкретно», — сказала Мария Бутина.

Россиянка считает приговор, вынесенный Уилану, справедливым.