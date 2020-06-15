Басков потратил на похудение в Карелии более 1 млн рублей

Москва, 15 июня. Николай Басков на время карантина уехал в Карелию, чтобы похудеть и омолодиться. На эти цели «золотой голос России» потратил более 1,3 млн рублей.

По данным Telegram-канала «Курятник», 21 день артист находился в элитной клинике. Он с комфортом разместился в «президентском» номере площадью 140 кв. метров, с террасой и сауной. К его услугам был отдельный штат персонала.

Певец прошел курс лечебного голодания с особым питьевым режимом, комплекс физиотерапевтических процедур, ксеноновой терапии, хиромассажа. Помимо этого, он занимался антистрессовыми практиками.

Все эти удовольствия обошлись Баскову в 987 тысяч рублей. Отдельную статью расходов составили бьюти-процедуры: нитевой лифтинг, ботокс и филлеры. За это он отдал еще 285 тысяч.

На преображение певца уже обратили внимание пользователи Instagram. 11 июня телеведущий Иван Ургант опубликовал совместное фото с Басковым.

Лица обоих при этом были обмазаны блестками. В комментариях фолловеры завалили Урганта вопросами, что случилось с артистом.