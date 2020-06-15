Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером травмах в ДТП

Москва, 15 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, тоже получил травмы и теперь восстанавливается. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

«В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные», — сказал юрист.

Пашаев подчеркнул, что предложение Ефремова о материальной компенсации родным погибшего в аварии Сергея Захарова остается в силе. По его словам, представители актера не раз пытались начать диалог, но безрезультатно.

«Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей. Наше предложение о материальной помощи, конечно же, в силе», — отметил адвокат.

Напомним, что трагедия на Садовом кольце произошла вечером 8 июня. Ефремов на своем джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. В крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков, он не пострадал. А водитель фургона Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы.

Ефремова отправили под двухмесячный домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, передает НСН.

Поступок Ефремова вызвал широкий общественный резонанс, пишет Infox.ru. Адвокат Андрей Князев уверен, что артист, которого в Сети прозвали «гражданином-убийцей», получит реальный тюремный срок.