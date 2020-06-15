LIVE: «Пять лет со дня смерти Жанны Фриске. Как лечат онкологические заболевания в России»

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят прямой эфир на тему «Пять лет со дня смерти Жанны Фриске. Как лечат онкологические заболевания в России сегодня».

Певица Жанна Фриске узнала о своей болезни в 2013 году. С января 2014 года она находилась на лечении в Нью-Йорке. Далее процедуры продолжались в Латвии, Китае и России. Несмотря на все старания врачей, спасти Жанну Фриске не удалось.

Во время эфира эксперты ответят на вопросы, возможно ли без больших денег вылечить онкологию? Где эффективнее лечение — в России или за границей? Почему для лечения часто требуется помощь благотворительных фондов?