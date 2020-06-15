Семья погибшего в ДТП с Ефремовым назвала справедливое для актера наказание

Москва, 15 июня. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова считают справедливым для актера театра и кино Михаила Ефремова тот срок, который назовет прокурор, сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

Он рассказал, что с семьей погибшего связывался народный артист России Сергей Гармаш. По его словам, встреча с 61-летним артистом может состояться, а семья готова выслушать всех.

«Позиция семьи понятна: денег не хотим. Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет», — сказал Добровинский в интервью изданию «Подъем».

Вечером 8 июня машина Михаила Ефремова вылетала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель автомобиля был госпитализирован, но через несколько часов умер в больнице, указало «Утро.ру».

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил Infox.ru.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором пообещал материально помочь родственникам Захарова и признался, что не может представить своей дальнейшей жизни с таким грузом ответственности.

Телеведущий Владимир Соловьев был возмущен заявлением заслуженного артиста. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что послание Ефремова — попытка вызывать сочувствие общества.