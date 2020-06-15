Певица Семенович рассказала, чем всегда помогала «блестящая» Фриске

Известная российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович рассказала, что к ее бывшей коллеге по поп-группе «Блестящие» Жанне Фриске всегда можно было обратиться за помощью и получить совет.

Федеральное агентство новостей попросило Семенович в день пятой годовщины со дня смерти Фриске рассказать, какой она запомнила Жанну.

«Жанна была потрясающим человеком, очень светлым, добрым и мудрым, — отметила Анна. — Она всегда давала нам советы по всем вопросам. Можно было к ней обратиться и услышать мнение очень доброго, искреннего и умного человека».

Анна Семенович выразила сожаление, что Фриске ушла из жизни так рано (она не дожила трех недель до 41-летия).

«Она ушла в самом расцвете сил, — посетовала Семенович. — Конечно, мы все по ней очень скучаем».

На просьбу вспомнить какой-либо из советов, которые в свое время дала Фриске, Семенович ответила, что это личное, и она не хотела бы это афишировать.

Анна Семенович и Жанна Фриске вместе работали в группе «Блестящие». Первая с 2003 по 2007 годы, а вторая — с 1996-го по 2003-й.

В 2013 году Фриске узнала, что у нее онкологическое заболевание — неоперабельная опухоль головного мозга, глиобластома. После этого она начала лечение в Соединенных Штатах Америки и Германии. В середине 2014-го певица и актриса прилетела в Юрмалу (Латвия). Затем были лечение и реабилитация в Китае, в Москве, в Лос-Анджелесе и снова в российской столице.

Состояние Фриске ухудшалось, и последние три месяца своей жизни она провела в состоянии комы. Поздно вечером 15 июня 2015 года Жанна скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе.

Прощание с певицей прошло в концертном зале Crocus City Hall, а отпевание состоялось в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Фриске похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее другая участница группы «Блестящие» — Ольга Орлова — рассказала, что на пятую годовщину со дня смерти подруги обязательно поедет на кладбище.