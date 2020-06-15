Депутат Аршинова считает, что оснований для переноса учебного года на октябрь пока нет

Москва, 15 июня. Пока нет оснований ставить под сомнение традиционное начало учебного года, заявила в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

«По федеральному закону об образовании у родителей по согласованию с администрацией школы есть полномочия назначения любой даты начала занятий, времени обучения и каникул. Поэтому все в руках родителей, — сказала она. — Однако пока ставить под сомнение традиционное начало учебного года в этом году оснований нет. Мы ориентируемся на сообщения Роспотребнадзора».

Аршинова напомнила, что День знаний в России всегда отмечался именно 1 сентября. По ее словам, к этой традиционной дате все привыкли, поэтому переносы даты начала обучения возможны только в экстренных случаях.

«Возможны, конечно, ситуационные изменения в датах событий образовательного процесса в этом году, как это уже не раз происходило в связи с пандемией. Например, у нас был перенос экзаменов или досрочное завершение учебного года для большинства школьников. Но все это было исключительно в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций», — обратила внимание парламентарий.

Напомним, ранее в понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года для школьников и студентов на 1 октября. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — заявил он.

По мнению лидера ЛДПР, у этого предложения есть определенный плюс — люди станут намного меньше болеть. Он убежден, что число заболевших снизится, если все станут проводить холодный сентябрь в «теплой климатической зоне».