Автолюбители назвали топ-5 проблем, мешающих продать подержанную машину

Москва, 15 июня. Составлен топ-5 главных проблем, мешающих продать подержанный автомобиль. О том, что отпугивает покупателей на вторичном рынке, рассказали российские автолюбители.

Продать подержанную машину будет сложно, если владелец неоправданно завысил стоимость автомобиля. В подобных случаях искать покупателя, готового переплачивать, можно очень долго.

Кроме того, на вторичном рынке неохотно приобретают машины с большим пробегом — покупатели считают, что такие автомобили работали в такси. В подобном случае нужно доказать потенциальному покупателю, что машина не использовалась для оказания услуг по перевозке пассажиров.

Также не пользуются популярностью на рынке подержанных машин автомобили с роботизированной КПП. Россияне отдают предпочтение автоматическим или механическим коробкам переключения передач. Сложно будет продать и подержанный автомобиль с малолитражным двигателем, например, с литровым мотором. Как пишет CAR.ru, покупатели считают такие машины «странными и непонятными».

Кроме того, в топ-5 проблем, мешающих продать подержанный авто, попали ДТП. По словам экспертов, покупатели очень неохотно приобретают машины, которые побывали в аварии.

Ранее автоэксперт Александр Кульчицкий назвал четыре главных ошибки при покупке подержанного автомобиля. Он рекомендовал в первую очередь проверять документы продавца.