В Минкомсвязи считают, что деанонимизацию пользователей технически не реализовать в России

Москва, 15 июня. В Минкомсвязи считают, что деанонимизацию пользователей Интернета в России технически невозможно реализовать. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в интервью участникам проекта «Цифровая журналистика», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Деанонимизация технически не реализуема. Вы серьезно представляете, что входить в Сеть можно только зарегистрированным на Госуслугах?», — уточнил Алексей Волин у своего собеседника в ответ на вопрос о возможной деанонимизации российских интернет-пользователей.

Напомним, вопрос о деанонимизации пользователей Интернета вновь поднялся в апреле 2020 года после очередного заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. За выступление в Сети под собственным именем высказались сенаторы Андрей Клишас, Андрей Климов, Олег Морозов, Алексей Кондратьев.

Сенаторы заявили, что анонимность в Интернете способствуют росту сетевой преступности, в том числе облегчают подготовку и проведение несогласованных уличных акций. Они призвали принять меры, которые позволят найти сбалансированный подход между свободой Сети с одной стороны и созданием эффективных механизмов противодействия нарушению прав пользователей с другой.

Так, Клишас в своем выступлении связал рост числа преступлений, совершаемых в Интернете, с постоянным ростом аудитории, а также развитием технологий по защите анонимности. Сенатор Андрей Климов, в частности рассказал, как некий аноним посылал в день его рождения угрозы расправы с ним и членами его семьи. По его мнению, анонимность делает возможными безнаказанные оскорбления и угрозы.

При этом Андрей Климов в разговоре с ФАН подчеркивал, что между идеями комиссии Совфеда и конкретными законами есть «огромная дистанция». Подобные законопроекты, по его мнению, стоит разрабатывать, основываясь на конституции, в интересах общества, а значит — каждого человека.