Российские комплексы «Тор» сбили более 45 беспилотников в Сирии

Дамаск, 15 июня. Более 45 беспилотников боевиков сбили российские комплексы ПВО «Тор» в Сирии, сообщил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
«Тор» относится к зенитно-ракетным комплексам малой дальности. В Сирии он прикрывает объекты во взаимодействии с ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
По словам Леонова, в сухопутных войсках комплексы «Тор» различных модификаций являются основным средством борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене.
Генерал-лейтенант отметил, что для отработки точного поражения небольших целей подразделениями ПВО была создана точную копию беспилотника кустарного производства, используемого боевиками на территории Сирии.
«Результаты каждой боевой работы анализируются, вырабатываются рекомендации войскам и установленным порядком вносятся в боевые уставы войск ПВО», — уточнил Леонов.