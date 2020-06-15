Российские комплексы «Тор» сбили более 45 беспилотников в Сирии

Дамаск, 15 июня. Более 45 беспилотников боевиков сбили российские комплексы ПВО «Тор» в Сирии, сообщил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Тор» относится к зенитно-ракетным комплексам малой дальности. В Сирии он прикрывает объекты во взаимодействии с ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

По словам Леонова, в сухопутных войсках комплексы «Тор» различных модификаций являются основным средством борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене.

Генерал-лейтенант отметил, что для отработки точного поражения небольших целей подразделениями ПВО была создана точную копию беспилотника кустарного производства, используемого боевиками на территории Сирии.