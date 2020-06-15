Россия в ответ на провокации Праги вышлет двух чешских дипломатов

Москва, 15 июня. МИД РФ объявил персонами нон-грата двух чешских дипломатов и обязал их покинуть Россию до 17 июля. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Решение о высылке стало зеркальной мерой в ответ на провокационную акцию чешской стороны. 5 июня Прага объявила 5 июня двух сотрудников посольства РФ в Чехии персонами нон-грата на основании бездоказательных и абсурдных обвинений.

На фоне скандала с якобы планировавшимся отравлением рицином сегодня в МИД РФ был вызван посол Чехии в Российской Федерации Витезслав Пивонька.

Дипломата проинформировали об ответных мерах Москвы. В МИД также подчеркнули, что решение о высылке чешских дипломатов было принято на основании принципа взаимности, а также 9-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Сотрудникам посольства Чехии предписано вместе с членами семей покинуть территорию РФ до конца дня 17 июня», — добавили в российском министерстве.

Пивоньке также указали на то, что объявление о высылке российских дипломатов на уровне премьер-министра страны Бабиша и министра иностранных дел Петршичека доказывают, что линия на обострение отношений с РФ возведена теперь в ранг государственной политики Праги.