Египет воспринимает как угрозу кадры пыток рабочих боевиками ПНС

Бандформирования ПНС Ливии удерживают и пытают египетских рабочих, которые ранее трудились в Тархуне. В арабском сегменте соцсетей появилось видео, на котором запечатлены издевательства боевиков.

Группировки из Мисураты, подконтрольные лидеру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу, задержали несколько рабочих из Египта. Известно, что ранее египтяне работали в Тархуне, который сейчас находится под контролем террористов. Рабочих пытают и морально унижают. Свои зверства радикалы записывают на видео, заставляя удерживаемых произносить неприличные слова.

Об инциденте осведомлена египетская сторона. В пресс-службе МИД страны сообщили, что ведомство следит за арестом рабочих боевиками ПНС. Специалисты изучают обстоятельства случившегося, инициировано расследование.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что боевики ПНС снова действуют методами террористов — радикалы хотят использовать заложников в качестве рычага для достижения своих целей.

«Эта история, скорей всего, вброшена в медийное поле для давления на Египет, который открыто заявляет, что если Турция продолжит политику интервенции в Ливии, то Египет вмешается в ситуацию. План [захвата рабочих], скорей всего, согласован с властями ПНС, возможно с Турцией, именно как средство давления на Египет», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что граждане Египта уже становились объектом нападок террористов ПНС, в рядах которых находится немало выходцев из ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ).

«Для Египта эта тема болезненная, так как были случаи, когда на территории Ливии убивали египетских рабочих. Это делали боевики ИГИЛ, они снимали ролики с массовыми убийствами. Для Египта это не просто кадры — они воспринимают это как угрозу. Если история с рабочими будет затягиваться, Египет будет достаточно жестко реагировать, вплоть до каких-то военных акций, которые будут оправдываться, в том числе и этой историей», — заключил собеседник Федерального агентства новостей.

Город Тархуна долгое время подвергался массированным обстрелам и атакам со стороны террористов ПНС. Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) решило отвлечь их внимание, передислоцировав свои силы и выведя их за черту города. Таким образом планировалось переместить боевые действия подальше он жилых районов, но город не удалось спасти от агрессии джихадистов Сарраджа. Боевики захватили город и принялись грабить все, что попадается на глаза. В итоге тысячи местных жителей покинули родные дома, найдя защиту у армии Халифы Хафтара. Помимо грабежей, радикалы ПНС разрушают Тархуну, поджигают тюрьмы и полицейские участки, уничтожают дома — в Сети опубликовано видео выстрела из РПГ по жилым зданиям.

В Тархуне с 6 по 7 июня нашли массовое захоронение — боевики устроили братскую могилу для сотен убитых мирных жителей. Известно, что захоронение было сделано в 2015 году, когда в городе главенствовали группировки, задействованные в террористической операции «Рассвет Ливии».

1 Организация запрещена на территории РФ.