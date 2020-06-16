Мексиканская война 2020: Халиско собрались ликвидировать мировой картель №1

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как картель Нового поколения Халиско продолжает вести борьбу за мексиканские территории и объявляет войну самим Синалоа — наркобаронам мирового масштаба.

30 мая в Сети стали появляться сообщения о том, что Немесио Осегуэра Сервантес (он же Эль Менчо), лидер картеля Новое поколение Халиско, нанял преступную группировку Los 28 убить сыновей Хоакина Лоэры Гусмана, известного наркобарона по прозвищу Эль Чапо и лидера картеля Синалоа.

После того, как в 2019 году Эль Чапо получил пожизненный срок, управление картелем Синалоа перешло в руки троих его сыновей — Овидио, Ивана Арчивальдо и Хесуса Альфредо.

Эль Менчо, в свою очередь, всерьез занялся борьбой с «коллегами» из других наркокартелей, в число которых оказались Ла Фамилиа Мичоакана, Санта Роза де Лима, Лос Сетас и картель Тихуаны. Стремясь захватить новые территории и наркомаршруты, картель Нового поколения Халиско жестоко расправлялся с пойманными членами враждебных группировок.

Старания Эль Менчо, объявленного американским Управлением по борьбе с наркотиками самым опасным человеком на мексиканской территории, частично увенчались успехом: картель Нового поколения Халиско добился контроля над частью владений Ла Фамилиа в Тьерра Кальенте, а также подмял под себя значительную долю бизнеса по производству авокадо.

Картель Синалоа, который до ареста Эль Чапо был практически неприкасаемым, сотрудничал с Эль Менчо на заре его наркокарьеры, а, согласно показаниям отдельных агентов Управления по борьбе с наркотиками, у некоторых членов руководства Синалоа были личные счеты с лидером Нового поколения Халиско.

До 2020 года казалось немыслимым, что картель, чье влияние, преимущественно, ограничивалось Мексикой, осмелится бросить вызов преступной организации мирового масштаба. Возможно, недавние успехи в Тьерра Кальенте и несколько захваченных наркопутей внушили лидеру Халиско уверенность в своих силах.

Los 28

Группировка Los 28 появилась в 2014 году, когда братья Хорхе Альберто, Фелипе Эдуардо и Карлос Гахардо Гарсиа решили создать отряд наемников, оказывающий услуги отдельным наркокартелям в период очередной нарковойны.

Одной из причин создания Los 28 было желание братьев Гарсиа обеспечить собственную безопасность, хотя бы частично. Вооруженный нейтралитет Los 28 со временем дал свои плоды — после череды проведенных операций по ликвидации руководящего состава преступных организаций, группировка вышла на новый уровень. Их услугами в свое время пользовались и сами Синалоа, когда нужно было убрать неугодных мэров и губернаторов. Картели Тихуаны и Хуареса также не брезговали обращаться к Гарсиа.

Нередко случалось так, что несколько подразделений Los 28 выполняли параллельные миссии, принимая заказы от враждующих картелей. Постоянными членами группировки являлись только братья Гарсиа и еще несколько доверенных лиц — исполнители каждый раз подбирались в соответствии с особенностями предстоящей операции.

Эксперты американского Управления по борьбе с наркотиками одно время утверждали, что Los 28 не являются организованной преступной группой в классическом значении этого слова. Их деятельность не регулярна, а подготовка исполнителей длится довольно долгое время. В данном случае Los 28 проще считать «кадровым агентством» с функцией своеобразного event-менеджмента среди наркокартелей.

Вместе с тем, по словам Роберта Бальмонте, бывшего федерального маршала США, Los 28 славятся исполнительностью и «высоким качеством» оказываемых услуг. У группировки сложилась определенная репутация из-за практически стопроцентного выполнения заказов.

Первый удар

По всей вероятности, картель Халиско приступил к войне с Синалоа еще несколько недель назад. Именно тогда был убит один из лучших киллеров Эль Чапо — Хосе Родриго Аречига Гамбоа, также известный как Чино Антракс. Помимо исполнения приказов об убийствах, отдаваемых ему лично главой Синалоа, Чино Антракс контролировал импорт кокаина и марихуаны через мексиканско-американскую границу.

В мае наркобарон был отпущен под домашний арест с условием скорого досрочного освобождения и отправился в свой особняк в Сан-Диего. 6 мая он освободился от электронного браслета, прицепив его к ноге заводной игрушки, и пересек американскую границу в сопровождении неизвестных. Последний раз Чино видели живым приблизительно 7-8 мая в штате Тихуана.

18 мая тела Чино Антракса, его сестры и зятя со следами пыток и огнестрельных ранений были найдены в багажнике машины в Кулиакане, столице штата Синалоа.

Jose Rodrigo Aréchiga Gamboa "El Chino Ántrax" was abducted and executed along with his sister and brother-in-law, this is what Jose Rodrigo Aréchiga Gamboa looks like in the morgue. pic.twitter.com/QJYPVPvYVK — Buggs (@alexmarentes) May 17, 2020

Изначально под подозрение попали «коллеги» Чино Антракса из картеля Синалоа. Наркобарон во время своего заключения в американской тюрьме сотрудничал с агентами Управления по борьбе с наркотиками, а также с ФБР. Бытует мнение, что благодаря данным, полученным от Антракса, помимо Эль Чапо были задержаны другие члены правящей верхушки картеля. Правда, Эль Чапо всегда был известен тем, что специально подсылал своих людей для сотрудничества с американскими и мексиканскими федеральными агентами и вполне допускал частичный «слив» достоверной информации.

Есть и другое мнение: Чино Антракс, находясь в заключении, продолжал контролировать наркотрафик на приграничных владениях Синалоа. Смерть главного куратора поставок в США могла на некоторое время внести смуту в ряды картеля и породить мини-войну за контроль над границей — одним из самых «хлебных» мексиканских владений Синалоа.

Именно удар по стратегически важной зоне Синалоа связывают с дальнейшими действиями Эль Менчо. Обратившись за помощью к никогда не проигрывающей группировке Los 28, он фактически объявил войну Синалоа.

Замороженные счета и новые убийства

3 июня, всего через несколько дней после появления сообщений о найме лидером Халиско группировки Los 28, мексиканские власти заблокировали 1939 банковских счетов физических и должностных лиц, а также организаций, аффилированных с картелем Нового поколения Халиско.

По сообщению Министерства финансов Мексики, через эти счета осуществлялись денежные переводы в размере около 900 миллионов долларов. Это только за пару месяцев. Если бы не слухи о том, что каждый пятый член мексиканского правительства связан с картелем Синалоа, за успехи федеральных агентов, отследивших все счета, можно было бы только порадоваться.

Позже начальник управления финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексики Сантьяго Ньето Кастильо сообщил, что информацию о счетах мексиканские агенты получили от американского Управления по борьбе с наркотиками. Источник информации, а также общая сумма всех средств агентами Управления, разглашены не были.

Одновременно с новостями о замороженных счетах наркокартеля в Сети появилась информация, что 29 мая в своем баре был убит лидер ячейки Нового поколения Халиско в штате Веракрус — Франсиско Наваретте Серна. Наркобарон застрелили вместе с музыкальной группой La Calle, в составе которой он иногда выступал.

‼️???????? Siete muertos por un tiroteo en una sala de fiestas de #Veracruz, México. Entre las víctimas se encuentra Francisco Navarrete Serna, líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación. pic.twitter.com/yfW2sobLYE — eSPAINews (@eSPAINews) June 1, 2020

Francisco Navarrete Serna "El Primo", asesinado el 29 de mayo, estaba relacionado con el asesinato de diez personas y la desaparición de cinco jóvenes. https://t.co/v3CRgeSAfY — Proceso (@proceso) June 7, 2020

7 июня также был убит сын наркобарона Франсиско Наваррете, предполагаемый наследник Халиско в регионе.

Самым вероятными кандидатами на роль заказчиков убийства отца и сына Наваррете можно было бы назвать картель Лос Сетас, известных «кураторов» штата Веракрус. Однако такая роскошь как быстрая смерть от огнестрельных ранений никогда не была почерком Лос Сетас и вряд ли они стали делать такой подарок для заклятых врагов из Халиско.

Ла Фамилиа Мичоакана в большинстве случаев оставляет наркоманты — послания для врагов на большом листе бумаги или ткани, всегда в открытую объявляя врагам, кто стоит за очередным убийством.

Наиболее вероятно, что убийство является очередным «подарком» от картеля Синалоа. За неделю до этого на одной из мексиканских федеральных трасс картель Нового поколения Халиско оставил приветственную угрозу для Синалоа в виде трупа женщины с отрубленной головой.

«Смерть» Эль Менчо

13 июня в Сети появились сообщения о смерти лидера картеля Нового поколения Халиско. Согласно популярной версии Эль Менчо умер, заразившись COVID-19. Другие источники утверждают, что на тот свет лидера Нового поколения Халиско отправили мексиканские военнослужащие, с которыми он вступил в перестрелку при попытке задержания.

Официального подтверждения ни одна из этих версий так и не получила, однако военнослужащие и полиция в данный момент находятся в состоянии полной боевой готовности.

#ULTIMAHORA:



Reportan que El Mencho presuntamente está muerto,



Información extraoficial señala que Nemeseio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, murió esta tarde en el norte de México



Trasciende que pudo haber sido abatido#EsaCosaMX, #ElMencho pic.twitter.com/dtnJDLzthg — Esa Cosa Mexicana (@EsaCosaMX) June 13, 2020

Причиной беспокойства мексиканских властей в первую очередь служат массовые протесты против полицейской жестокости и связанного с ней убийства Джованни Лопеса — «местного Джорджа Флойда». Ответные действия картеля Синалоа или возможная борьба за власть в картеле Халиско могут еще больше накалить обстановку, а также на порядок увеличить количество трупов.

Однако Прокуратура штата Халиско не спешит подтверждать смерть главы наркокартеля. Министерство здравоохранения Мексики также заявило об отсутствии информации о смерти наркобарона от COVID-19.

Ранее главу Халиско уже несколько раз хоронили, последний раз — в марте 2020 года. Журналисты сообщали, что Эль Менчо застрелен в результате вооруженного конфликта между Ла Фамилиа Мичоакана и Новым поколением Халиско. Но не прошло и месяца, когда Управление по борьбе с наркотиками в очередной раз напомнило о 10 миллионах долларах за поимку Эль Менчо, а также о том, что «он вооружен и очень опасен».

Одновременно с объявлениями о кончине Эль Менчо появились сообщения о смерти его правой руки — Уго Гонсало Мендосы, известного как Эль Сапо.

Habría muerto Nemesio Oceguera (a) "El Mencho",jefe del cartel más poderoso, Jalisco Nueva Generación. Otros informan que fue Hugo Gonzalo Mendoza (a) "El Sapo",jefe de sicarios del CJNG.Los cuerpos de seguridad federales y locales en alerta total por las reacciones de la banda pic.twitter.com/7pE29Bwc73 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 12, 2020

⚠️Confirmado, quien murió en un enfrentamiento fue Hugo Gaytán el "Sapo".⚠️

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, mejor conocido como ´El Sapo´ es la mano derecha de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ´El Mencho´. Y segundo al mando en el Cártel Jalisco Nueva Generación. pic.twitter.com/OHW6STP61Z — Dragonmaster 4593 (@Dragon_4593) June 13, 2020

В последний раз живым Эль Менчо видели в Котии, в штате Мичоакан.

#ÚLTIMAHORA Reportes de inteligencia establecen que Nemesio Oseguera, #ElMencho se trasladó de #Jalisco a #Michoacán, específicamente a Cotija. Ninguna autoridad emite todavía una versión oficial sobre si habría sido abatido o detenido el líder del #CJNG — El Blog del Narco (@NarcoBlogger) June 12, 2020

Ничего удивительного, что на возвестивших смерть главы наркокартеля уже начали массово вешать клеймо fake news. Впрочем, не исключено, что все эти сообщения - идея самого Эль Менчо.

Дальнейший ход войны

После объявления войны картелю Синалоа, Эль Менчо столкнулся не только с тем, что соперник оказался достаточно умен и влиятелен (этот факт вряд ли был неожиданным).

Вполне вероятно, что силы мексиканских правоохранительных органов были направлены против картеля Нового поколения Халиско при содействии Синалоа. Американское Управление по борьбе с наркотиками, в свою очередь, решили не упускать шанс и попытаться задавить картель, стремящийся отвоевать контроль над приграничными территориями.

Стоит добавить, что мексикано-американская граница — это не только Синалоа. Значительную часть контролирует картель Лос Сетас, чьи методы работы руководство Халиско вовсю использует в своей повседневной «деятельности». Это и массовые казни, и расчленение трупов, и онлайн-трансляция убийств врагов.

Сложно представить, что картель Халиско сможет потянуть войну одновременно со всеми предполагаемыми соперниками, в числе которых: Синалоа, Лос Сетас, Ла Фамилиа Мичоакана, а также региональные группировки. С другой стороны, члены Халиско значительно обогатились за последние пару лет и неоднократно называли себя «самым богатым мексиканским картелем» в своих видеообращениях.

Богатство — дело хорошее, однако для того, чтобы попытаться нанести удар по Синалоа на американской границе Халиско, необходимо действовать в том числе на территориях картеля Лос Сетас, чему те определенно не обрадуются. Бытует мнение, что власти США позволяют Лос Сетас контролировать часть границы и устраивать показательный террор, обеспечивая своеобразную «охрану» территорий и нескольких каналов наркотрафика от других группировок.

Возможно, в данный момент для Эль Менчо гораздо выгоднее быть мертвым и начать борьбу с сыновьями Эль Чапо на несколько ином уровне. Не исключено, что Эль Менчо будет действовать через другие группировки или предъявит козыри в виде связей в правительстве Мексики.

На сегодняшний день самым интересным является вопрос реальности смерти Эль Менчо, как и реакция картеля Синалоа на это незаурядное событие. Кто помешает самому могущественному картелю Мексики начать поиски тела Эль Менчо или уничтожить его ближайших союзников? Ну так, на всякий случай.