Сирия, 15 июня. В Дамаске было зафиксировано семь новых случаев заражения COVID-19. Курдский боевик наехал на сирийца в городе Хасака. Взрыв заминированного автомобиля южнее Рас аль-Айна привел к гибели трех протурецких боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции: заявили об уничтожении 81 укрытия террористов РПК на территории Иракского Курдистана.

Курдские вооруженные бандгруппы: несут ответственность за смерть сирийца в городе Хасака.

Протурецкие силы: понесли потери в результате взрыва заминированного автомобиля к югу от Рас аль-Айна в северной части Хасаки.

Соединенные Штаты: переправили военный конвой к месторождению Коноко в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения САР заявило о том, что в стране было зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом. Известно, что новые зараженные находились в контакте с инфицированными жителями в городе Рас аль-Маара. В то же время трое ранее поступивших в больницы пациентов с COVID-19 выздоровели.

В результате общее число сирийцев, инфицированных коронавирусом, достигло 177 человек. Из них 74 вылечились и шестеро скончались. Напомним, последние случаи заражения произошли именно в Рас аль-Маара. Отправной точной стало выявление коронавирусной инфекции у водителя грузовика, перевозившего грузы в Иорданию. Напомним, 7 июня въезд и выезд в город был ограничен в целях пресечения распространения болезни. С тех пор заболевание было выявлено более чем у 20 граждан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Соединенные Штаты продолжают наращивать военное присутствие в районах крупнейших сирийских нефтяных месторождений. Новостной портал Al Nour сообщает о том, что очередной конвой возглавляемой США международной коалиции с техникой и материально-техническим обеспечением прибыл на военную базу у поля Коноко в Восточном Дейр-эз-Зоре. Напомним, США перебрасывают подкрепления из Ирака через территорию соседней провинции Хасака практически ежедневно. Военные эксперты полагают, что США укрепляют свои позиции в богатых энергоресурсами районах Сирии, чтобы увеличить масштабы незаконной добычи нефтепродуктов, несмотря на неправомерность этих действий.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявляет о взрыве заминированного автомобиля в зоне операции «Источник мира». Детонация транспортного средства произошла в деревне Мушерфе Ремо южнее пограничного города Рас аль-Айн. В результате погибли по меньшей мере три члена поддерживаемых Турцией формирований, под контролем которых находится эта территория. Кроме того, еще три человека получили ранения. Предполагается, что в организации взрыва замешаны курдские боевики из состава Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность в занимаемых союзниками Турции районах.

Между тем в административном центре провинции произошла гибель одного из местных жителей под колесами автомобиля. По информации интернет-портала Al Nour, на сирийца совершил наезд один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Инцидент произошел в квартале Ан-Нашва, молодой человек скончался на месте.

Ирак

На территории Иракского Курдистана продолжается операция ВС Турции под названием «Коготь-3». Согласно информации, представленной турецким Министерством национальной обороны, в результате действий турецкой авиации было уничтожено 81 укрытие террористов Рабочей партии Курдистана (РПК). О потерях курдских боевиков в живой силе пока ничего неизвестно. Авиаудары наносились по координатам, полученными от турецких разведывательных спецслужб. Представители турецкого оборонного ведомства отмечают, что операция была спланирована с учетом обеспечения безопасности гражданских лиц, проживающих в этих районах, и их имущества.