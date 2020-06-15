ФАН закончил прием заявок на большой конкурс «Хорошие новости России»

С января 2020 года и до вчерашнего дня Федеральное агентство новостей принимало заявки на большой конкурс «Хорошие новости России», в котором региональные журналисты борются за денежные призы в размере 100 тысяч рублей. Победители в каждой из пяти номинаций будут объявлены 6 июля 2020 года.

К участию в конкурсе «Хорошие новости России» принимались авторские материалы или циклы материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период с 1 января по 14 июня 2020 года включительно. Основные требования к претендентам на победу в конкурсе, проводимом ФАН в третий раз для поддержки региональных журналистов, были просты: их работы должны быть эксклюзивными, освещающими позитивную повестку, раскрывающими глубину темы, формирующими в общественном сознании чувство гордости за Россию и ее народ.

С 15-го по 21 июня конкурсная комиссия в составе профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей выберет из сотен поступивших на почту goodrussia@riafan.ru заявок по десять номинантов в категориях «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт».

Шорт-листы претендентов на победу в конкурсе «Хорошие новости России» в каждой из пяти номинаций будут опубликованы на сайте ФАН 22 июня вместе с формами для онлайн-голосования. В течение двух недель, с 22 июня по 5 июля включительно, читатели нашего агентства будут голосовать за понравившиеся им журналистские материалы. Авторы работ, собравших наибольшее количество голосов, станут победителями нашего конкурса. Их имена будут объявлены 6 июля 2020 года. Кроме того, в этот же день будет озвучен обладатель специального приза жюри конкурса «Хорошие новости России», который так же, как и победители в номинациях, получит диплом и денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Хороший новости России» состоится в Петербурге в июле 2020 года.

Напомним, параллельно с большим конкурсом «Хорошие новости России» ФАН проводит одноименный малый конкурс, итоги которого подводятся дважды в месяц по вторникам. В нем региональные журналисты борются за денежные призы в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей с небольшими информационно-аналитическими материалами позитивной тематики. Номинанты выбираются среди заявок, поступающих на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из числа материалов, отмеченных конкурсной комиссией, которая отслеживает работу региональных СМИ.

После публикации списка из десяти номинантов оперативного конкурса на сайте ФАН в течение недели проходит онлайн-голосование за лучшего из них. Первое, второе и третье места и соответствующие им денежные призы распределяются между номинантами, чьи материалы набрали больше всего голосов читателей. Подробности — здесь.