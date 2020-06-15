Главный храм российской армии получил в дар две редкие святыни. ФАН-ТВ

На Соборной площади — тысячи бойцов: парадные расчеты всех родов и видов войск. В руках солдат — оружие сороковых годов и знамена Красной Армии. Храм Воскресения Христова построен в парке «Патриот» не случайно, именно здесь в ноябре 1941 года шли ожесточенные бои за Москву.

«Я абсолютно уверен, что все те, кто будут приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим. Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ», — отметил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

Собор спроектирован в монументальном русском стиле: стеклянные витрины, металл и стены цвета хаки. В год 75-летия Великой Победы над фашизмом это место стало центром воинской славы России.

«То, что совершают Вооруженные силы, защищая Отечество наше от внешних врагов, все это и обеспечивает мирную жизнь народа. Все это и обеспечивает явление справедливости в нашей жизни, поэтому ваша миссия очень велика, помните это», — обратился к военнослужащим патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На торжественной службе — ветераны и военачальники, государственные деятели, художники и меценаты. Настоятель храма патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения и принес в дар собору две редкие святыни: икону Троицы из личной кельи и Каплуновскую икону Божьей Матери — свидетельницу Полтавской битвы.

«Буквально каждая деталь здесь свидетельствует о подвигах и событиях военного времени. На стенах — росписи с батальными сценами и текстами Священного Писания. Полы выполнены из чугунного сплава с частицами переплавленного оружия вермахта. А своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории России», — отметил корреспондент Даниил Михайлов.

В центральном куполе — образ Спаса Нерукотворного. Это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Храм построен всего за полтора года на добровольные пожертвования граждан.

«Это дом для военнослужащих, которые будут приходить в этот храм. Дом молитвы. Дай бог, чтобы в нем молитва все время продолжалась и никогда не оскудевала. Я думаю, что каждый из военнослужащих должен обязательно прийти в этот красивый богоугодный храм и помолиться о здравии нашего Отечества», — сказал епископ Клинский Стефан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ.

На открытие храма пришел участник Великой Отечественной войны Владимир Куц. Корреспонденту ФАН он рассказал, что рад оказаться на таком важном событии.

«У меня контузия уже 75 лет. Даже не верится, что я живу. Обо мне два фильма есть, написал я две книги. Так что все нормально. Спасибо богу! Большая честь, что я был на открытии этого великого храма. Дай бог ему существовать миллионы лет», — отметил Владимир Куц, участник ВОВ, почетный ветеран города Москвы.

Для посетителей главный храм Вооруженных сил распахнет свои двери 22 июня, в День памяти и скорби. Вместе с ним откроется и музейный комплекс «Дорога памяти». Его длина — 1418 шагов, именно 1418 дней и ночей шли боевые действия во время Великой Отечественной войны.