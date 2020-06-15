Парад Победы отменили в двух российских регионах из-за коронавируса

Москва, 15 июня. Два российских региона не будут проводить парад Победы 24 июня. Такое решение приняли власти Челябинской области и Якутии. Причиной стал риск распространения коронавируса

В Якутске вместо запланированного парада пройдут онлайн-акции, сообщил руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров. Он добавил, что помимо этого в прямом эфире будут показывать технику военных лет и открытие памятника якутскому снайперу, пишет ТАСС.

Сообщение об отмене парада в Челябинской области появилось на официальной странице местного правительства в Facebook. Уточняется, что решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники было принято на основании рекомендаций медиков. Пока в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

В Якутии с начала эпидемии было выявлено свыше 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом, в Челябинской области — 4,6 тыс. человек.

Напомним, в этом году парад Победы не проводили 9 мая из-за опасности распространения COVID-19. Позже президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада на 24 июня.