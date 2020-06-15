Обвиненного в шпионаже Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

Москва, 15 июня. Мосгорсуд в понедельник вынес вердикт по делу Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже, — гражданина США приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Суд признал Уилана виновным по статье 276 Уголовного кодекса РВ («Шпионаж»).

«Суд постановил назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в тексте приговора.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана в конце декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Правоохранители изъяли у мужчины флешку со сведениями, представляющими государственную тайну, напомнил «Царьград». Отмечается, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года.

В отношении Уилана, который имеет паспорта США, Британии, Канады и Ирландии, было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, сообщил Infox.ru. Американцу грозило лишение свободы сроком от 10 до 20 лет, в ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам заключения.