СК РФ назвал причину подготовки школьником теракта в Волгограде

Волгоград, 15 июня. Подросток готовил теракт в школе Волгограда из-за конфликта с учеником и одним из сотрудников учебного заведения, полагают в Следственном комитете РФ.

Сам подросток утверждает, что собирался воспользоваться изготовленными взрывными устройствами исключительно для развлечения — привести их в действие в балках и на пустырях. Однако следствие полагает, что его целью была школа, а причиной теракта — конфликт.

Подростка арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывных устройств и подготовке к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

Узнали о незаконной деятельности 14-летнего школьника сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. В квартире нашли СВУ, компоненты для изготовления, в том числе металлические поражающие элементы и 18 бутылок с зажигательной смесью.

Следствие полагает, что у обвиняемого могли быть сообщники. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства.

Ранее суд в Крыму арестовал на два месяца троих подозреваемых в подготовке теракта на рынке в Симферополе. Еще один будет находиться под домашним арестом.