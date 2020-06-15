Рубль снижается по отношению к доллару и евро на торгах в Москве

Москва, 15 июня. Рубль снизился по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже 15 июня.

По данным на 10.00 по московскому времени, доллар поднялся по отношению к рублю на 0,7%, а курс американской валюты составил 70,7 рубля. Что касается евро, то курс этой валюты составил 79,41 рубля, увеличившись на 0,3%. К 10.20 15 июня курс доллара составлял уже 70,43 рубля, а евро — 79,12 рубля.

Что касается нефти марки Brent, то ее августовские фьючерсы снизились на 3,12% и составили 37,52 доллара за баррель, пишет РИАМО. Кроме того, индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая.

Ранее гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко в интервью РИА Новости спрогнозировал курс доллара на конец года. Как отметил эксперт, в конце 2020 года курс американской валюты составит 66 рублей. По словам Тищенко, для этого необходимо, чтобы среднегодовая стоимость нефти составляла около 50 долларов за баррель.

Кроме того, аналитик отметил, что при таком прогнозе дефицит бюджета на конец года составит около 5% ВВП. Это совпадает с прогнозами Центробанка, эксперты которого ожидают дефицита 5–6% ВВП в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, снижение курса рубля началось в марте 2020 года после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Во второй половине марта курс доллара составлял более 80 рублей.