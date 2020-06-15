Туроператоры объяснили, почему Европа может не открыть границы для россиян с июля

Москва, 15 июня. Европейский союз собирается согласовать список «третьих стран», для которых откроет свои границы с 1 июля, однако Россия, по всей видимости, в перечень не войдет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации АТОР, количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико. Кроме того, РФ не сможет соответствовать принципам взаимности — сроки открытия ее границ остаются неясными, добавили в ассоциации.

В списке стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля, попали Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония и Сербия.

«Как говорится в материалах ЕК, «эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС», — объяснили в АТОР.

В Еврокомиссии уверены, что границы внутри Шенгена стоит открыть с 15 июня, внешние — держать закрытыми до 30 июня.

Напомним, что государства вынуждены были закрыть границы из-за пандемии коронавируса нового типа. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Из страны инфекция быстро распространилась по остальным государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше семи миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 430 тысяч человек.

МИД Китая ранее заявил, что страна восстановит транспортное сообщение с Россией при условии стабилизации ситуации с коронавирусом в мире и строгого соблюдения санитарных требований.