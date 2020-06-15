Украинец с разорванным паспортом пытался незаконно попасть в Крым на заработки

Симферополь, 15 июня. Мужчина с разорванным на две части паспортом гражданина Украины попытался в обход КПП попасть в Крым. Он незаконно пересек границу, но был задержан в районе села перекоп.

Как уточнили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ, нарушителем оказался мужчина 1987 года рождения. Вместо документов, удостоверяющих личность, он смог предъявить только разорванный на две части украинский. По словам задержанного, паспорт ему разорвал бывший работодатель, у которого он неофициально трудился в качестве разнорабочего. В Крым он решил попасть, чтобы найти новую работу с хорошей зарплатой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ. Нарушитель заключен под стражу.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году после госпереворота на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако киевские власти не оставляют своих притязаний на полуостров.