Мэр Магаса объявил о своей отставке

Магас, 15 июня. Мэр Магаса Руслан Арсамаков официально объявил о своей отставке. Об этом сообщается на странице администрации столицы Ингушетии в Instagram.

«Сегодня, 15 июня, глава города Магас Арсамаков Руслан Мустафаевич на пленарном совещании официально объявил о своей отставке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Арсамаков поблагодарил весь коллектив и пожелал городской администрации дальнейшей плодотворной работы. В ответ сотрудники пожелали уходящему в отставку мэру удачи и дальнейших успехов. Кроме того, Арсамаков пожелал здоровья и добра всем жителям Магаса.

Напомним, 11 июня в СМИ появились публикации о том, что мэр столицы Ингушетии написал заявление об уходе. Тогда в администрации города опровергли подобные сообщения.

Руслан Арсамаков стал исполняющим обязанности мэра Магаса в октябре 2019 года. В ноябре депутаты горсовета избрали его на пост главы города. До этого он работал в коммерческих фирмах и занимался предпринимательской деятельностью. С 2007 по 2009 год Арсамаков занимал должность начальника аудита Магасовского энергосбыта в «Ингушэнерго». После этого он работал директором электросетей столицы Ингушетии.

В конце мая Руслан Арсамаков вместе с водителем попал в ДТП на служебном автомобиле — машина вылетела с моста в кювет. В аварии никто не пострадал.