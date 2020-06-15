Колумнист «МБХ.Медиа» Пастухов счел убийство человека Ефремовым этически сложным

Подъем философских дискуссий «о справедливости и милосердии»в контексте отмены наказания в виде лишения свободы артисту Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП, является некорректным. Как можно просить простить легкомыслие артисту, неоднократно игнорировавшего закон,здравый смысл и употребляющего наркотические вещества?

На «МБХ» продвигают идею откупа Ефремова

На площадке «МБХ.Медиа» научный сотрудник «Университетского колледжа Лондона» Владимир Пастухов опубликовал материал, посвященный ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал российский артист Михаил Ефремов.

Автор подчеркнул, что случай с Ефремовым является этически сложным и представляет собой особый тест для гражданского общества.

«В деле Ефремова принцип справедливости схлестнулся с принципом милосердия, коса возмездия нашла на камень прощения. Что справедливо — то не милосердно, а что милосердно — то не справедливо», — написал Пастухов.

По мнению автора статьи, наказание в виде лишения свободы для Ефремова, убившего человека (об убийстве пишет сам Пастухов), справедливо, но не гуманно. Милосердия в наказании нет, так как отбывание тюремного заключения якобы станет для артиста смертным приговором в виду больших проблем со здоровьем. Поэтому Пастухов считает рациональным примирить «справедливость и милосердие», воспользовавшись гибкостью права. Ефремов должен предстать перед судом, оказать семье погибшего финансовую помощь, а суд должен лишить артиста водительских прав на максимально возможный по закону срок. По мнению автора, такой подход отвечает принципам милосердия и гуманности.

Некорректная философия

Рассуждая о необходимости проявить милосердие к Ефремову и апеллируя к факту о плохом здоровье артиста, колумнист «МБХ», намеренно или из-за незнания, упускает ряд деталей, имеющих важное значение.

Первое - инцидент с ездой в состоянии алкогольного опьянение в биографии артиста не единичный. Журналисты, певцы, актеры, телеведущие, врачи, знающие Ефремова лично или хорошо осведомленные о его жизни, в интервью СМИ «хором» заявляли о том, что артист регулярно ездил пьяным за рулем, а на его счету несколько десятков штрафов.

«Михаил Ефремов пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека» — заявлял Журналист Владимир Познер.

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова отметила в беседе со СМИ, что давно наблюдает деградацию Ефремова. По ее словам, из-за пьяной разнузданности артиста могло погибнуть больше людей. Авария – скорее результат закономерности, так как только за последний год у Ефремова скопилось около 50 штрафов. Но из-за известности артиста у ДПС почему-то к Ефремову вопросов не возникало, отмечала Арбатова.

«Бывает, человек первый раз в жизни напился и в безумии сел за руль. Но этот пьет и ездит постоянно. Из года в год. Просто чудо, что раньше этого не произошло», — рассказывал главврач столичной больницы №71 Александр Мясников.

Если бы на сегодняшний день общественность обсуждала ДТП, где трезвый человек, к примеру, предпринял неверный экстренный маневр для предотвращения аварии, что повлекло причинение смерти по неосторожности, - разговоры о милосердии имели бы смысл. Однако освободить от наказания из гуманных побуждений автор «МБХ» предлагает Ефремова, легкомысленно убившего человека в ДТП из-за своего наплевательского отношения к закону и веры в то, что популярность избавит от проблем с полицией.При этом обстоятельства совершения административных нарушений по ПДД вызывает вопросы. Отпускали ли ДПС-ники пьяного Ефремова, давались ли взятки? Прокуратура взяла на контроль прошлые административные дела артиста.

Во-вторых, философствования о плохом здоровье и летальности отбывания наказания неуместны из-за вскрытого факта употребления Ефремовым наркотиков. Проведенное медосвидетельствование после аварии выявило в организме артиста содержание каннабиноидов и кокаина (запрещенные к обороту наркотические вещества), сообщало РБК.

Почему колумнист «МБХ.Медиа», говоря об очень плохом здоровье артиста, считает отбывание наказание в тюрьме летальным для Ефремова, а употребление наркотиков – нет? В сложившейся ситуации еще стоит разобраться, что привело бы к гибели 56-летнего «почти что пенсионера» раньше: тюремный срок или кокаиновые дорожки.

В свете имеющихся фактов о необходимости проявить милосердие к Ефремову и отпустить его на свободу говорить не приходится. Однако на страницах либеральных изданий еще долго будут появляться подобные призывы. Артист давно стал кумиром оппозиционно настроенной части общества, полюбившей «Гражданина поэта» и социальную сатиру актера, разделяющей его политические взгляды. Он – участник негласной войны, а на войне, как известно, своих не бросают. Поэтому, несмотря на мораль, Пастухов в своей «философии милосердия» делает актера «жертвой системы» и цинично предлагает откупиться Ефремову. На «Эхо Москвы» ответственность с актера снимают или вовсе предлагают задуматься о том, что это спецслужбы опоили актера.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Джип актера на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 264 УК РФ. Выявление содержание в организме остатков запрещенных веществ стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту сбыта наркотиков, где Ефремов пока проходит в качестве свидетеля.