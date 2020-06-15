Часть пенсионеров в России получит дополнительные выплаты

Москва, 15 июня. Участники программы софинансирования пенсий смогут получить дополнительные выплаты в размере 13% от внесенных сумм, рассказали в Пенсионном фонде России.

Согласно сообщению на сайте ПФР, задекларировать доходы и принять вычет можно в течение трех лет.

«Необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета. Также нужно приложить документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов», — уточнили в фонде.

Например, при взносе в размере 12 тысяч рублей пенсионер может вернуть около 1,5 тысячи рублей, передает «ФедералПресс». Участники программы госсофинансирования могут в течение десяти лет с момента уплаты первого взноса самостоятельно через банк или по месту работы отчислять в Пенсионный фонд от двух тысяч рублей до 12 тысяч рублей в год. Периодичность и суммы взносов каждый устанавливает сам.

Напомним, что 1 июля вступит в силу закон, согласно которому пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, больше не будут относиться к категории работающих. Им положена индексация страховой части пенсии. Перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ощутимую прибавку оценят 29,6 тысячи граждан.