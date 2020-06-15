Экс-депутат Рады назвал цель возвращения канадских военных инструкторов на Украину

На Украину приезжают «учителя войны» — западные военные инструкторы, миссией которых является подготовка украинских военнослужащих к убийствам мирных граждан с Донбасса. Об этом Федеральному агентству новостей заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал возвращение канадских военных инструкторов на Украину для возобновления обучения местных солдат. Как стало известно, в апреле 2020 года около 140 канадских военнослужащих покинули страну из-за распространения коронавируса и связанных с ним ограничений. По информации телеканала CBC, на Украине, несмотря на вспышку заболевания, остались около 60 канадских военных инструкторов.

«В результате пересмотра ситуации, в том числе анализа мер по охране здоровья и рисков, связанных с COVID-19, было принято решение отправить еще 90 человек из числа служащих ВС2», — говорится в сообщении представителя ВС Канады Леи Кэмпбелл.

Ожидается, что военные прибудут на место в июне и пройдут 14-дневный карантин. Они продолжат тренировки украинских силовиков во Львовской области.

Бывший депутат Рады Алексей Журавко не исключает, что такие военные «тренеры» из зарубежных стран находились в зоне боевых действий и на юго-востоке Украины, проводя там свои тренировки.

«Фактически на Украине идет война, а это является практикой для украинских военных. Многие СМИ писали, что даже польские, латышские и американские наемники были участниками конфликта. Поэтому как-то вся эта ситуация с учениями накаляется. Сейчас английская бригада заехала обучать [украинских военных], а потом прибудет канадская и американская. Все больше и больше на Украине появляется «ястребов войны», — выразил мнение Журавко в беседе с ФАН.

К тому же украинскую армию «косит» COVID-19, говорит собеседник ФАН. А при этом обстрелы территории Донбасса со стороны украинских силовиков продолжаются.

«С выполнением Минских соглашений у Украины непонятные отношения, и возникает ощущение, что Киев не собирается выполнять их. В местных средствах массовой информации военная риторика стала еще более агрессивной, и ситуация накручивается [в отношении конфликта в Донбассе]. На этом фоне на Украину приезжают учителя войны и смерти, которые не только подготавливают пушечное мясо, но и тренируют украинских военных убивать граждан Донбасса», — сказал он.

Кроме того, привлечение военных инструкторов из западных стран к обучению военнослужащих ВСУ не скажется на стремлении НАТО взять Украину в свой состав, уверен Журавко.

«Украине НАТО не видать, как своих ушей. Сейчас в стране идет информационная кампания, когда показывают, что за счет совместных тренировок [с военнослужащими стран-участниц НАТО] Киев становится чуть ли не союзником военного альянса, — пояснил политик. — В свое время в Грузии также заявляли, что страна скоро станет участником НАТО. По итогу республика не вступила в альянс, но зато Михаил Саакашвили устроил войну [конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года], в ходе которой раздербанили страну. Как бы этот сценарий не повторился с Украиной, тогда от нее лишь одни перья останутся».

Напомним, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Новые власти отказались от внеблокового статуса и прописали в конституции стремление Украины к евро- и североатлантической интеграции.

В проекте предусматривается, что вооруженные силы Украины должны достигнуть соответствия военным критериям членства в Альянсе. В рамках выполнения программы правительство Украины планирует внедрить определенные технические и административные стандарты НАТО.