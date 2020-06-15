Коронавирус 15 июня: заболевшие в России, осложнения после COVID-19, Пекин бьет тревогу

За минувшие сутки в России выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число выздоровевших увеличилось на 4489 человек. Всего в стране зарегистрировано 537 210 случаев заболевания COVID-19, выздоровлений — 284 539. Скончались за сутки 143 человека, общее число смертей по стране — 7091.

Прирост заболевших в Москве за минувшие сутки — 1359 человек. Число выздоровевших увеличилось на 1549 человек. Всего в столице зарегистрированы 207 264 случая заболевания COVID-19, побороли болезнь 123 240 пациентов.

Число заболевших в мире

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире близится к восьми миллионам, свидетельствуют данные Worldometers.Info. По подсчетам, всего в мире заражены 7 998 385 человек. Общее число смертей — более 435,6 тысячи. При этом зарегистрированы 4 129 377 выздоровлений.

На первом месте по числу заражений в мире по-прежнему находятся США с показателем в 2,1 миллиона заболевших. Второе место занимает Бразилия, третье — Россия. В первой десятке также расположились Индия, Великобритания, Испания, Италия, Перу, Германия и Иран.

У переболевших COVID-19 нашли общее осложнение

Врачи регистрируют схожие осложнения у пациентов, поборовших коронавирусную инфекцию. Как рассказала врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, после полного исчезновения симптомов болезни сохраняется озноб.

При этом тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат.

«Ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», — сказала Зухра Павлова в комментарии KP.Ru.

Сказать, является ли это осложнение временным или сохраняется у переболевших постоянно, пока нельзя. Пока у врачей недостаточно информации о новом заболевании.

Китай бьет тревогу

Власти столицы Китая обеспокоены новой вспышкой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь, риск дальнейшего распространения COVID-19 в городе очень высок.

«В связи с кластерной вспышкой на рынке «Синьфади» в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии», — сказал Сюй Хэцзянь на пресс-конференции.

Рынок «Синьфади» в Пекине закрыли после того, как коронавирус обнаружили на доске для разделки лосося. В районе Фэнтай власти ввели режим военного времени.

До 11 июня в столице Китая на протяжении 56 дней не регистрировали новых случаев заражения COVID-19.

Россия выходит из пандемии

Россия уверенно выходит из пандемии COVID-19 с минимальными потерями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в конце 2019 года. Позже специалисты выяснили, что заболевание вызвано коронавирусом нового типа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией COVID-19.