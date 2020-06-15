«Азиатский Лас-Вегас»: как Китай создал сеть онлайн-казино в Юго-Восточной Азии

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о китайской индустрии азартных онлайн-игр в странах Юго-Восточной Азии, a также о сопутствующих проблемах: коррупции, мошенничестве, проституции и похищениях людей.

В последние годы борьба с коррупцией в Поднебесной, привела к «затягиванию гаек» в специальном административном районе Макао, известном как «азиатский Лас-Вегас», через который отмывались и выводились деньги из континентального Китая.

В результате китайцы начали перемещать свою игорную индустрию в Юго-Восточную Азию, открывая обычные казино в Камбодже или некоторых районах Лаоса. Вместе с тем стал активно развиваться сектор удаленных азартных игр — онлайн-казино, так как основные клиенты по-прежнему оставались в Китае.

Обратная сторона китайских инвестиций

В Поднебесной насчитывается около 40 миллионов китайцев, играющих в азартные онлайн-игры, включая казино, лотереи и спортивные тотализаторы. Каждые 10 000 клиентов ежемесячно делают ставки в среднем на 15 млн долларов США.

Ввиду запрета на организацию подобной деятельности на территории КНР и с учетом высокой вероятности быть пойманными полицией благодаря китайской системе общественного контроля, преступные синдикаты стали пользоваться упрощенными правилами пребывания в странах ЮВА, введенными для граждан Китая, чтобы стимулировать приток туристов и инвестиций из Поднебесной.

К примеру, в Лаосе онлайн-казино законодательно запрещены, но де-факто действуют вместе с обычными казино, которые открываются в особых экономических зонах. Формально ОЭЗ созданы для привлечения инвестиций с целью стимулирования внешней торговли. В таких зонах власти Лаоса сдают иностранным инвесторам землю в аренду обычно на 99 лет.

Особая экономическая зона «Золотой треугольник» площадью около 3000 гектаров создана лаосским правительством совместно с китайской компанией Kings Romans Group в провинции Бокеу на стыке границ Лаоса, Мьянмы и Таиланда. Экономическую зону, в которой расположен комплекс казино с несколькими отелями, называют китайским городом, где процветают взяточничество, проституция, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми.

Прибрежный город Сиануквиль в Камбодже до недавних пор был известен как центр китайской игорной индустрии в ЮВА, его ещё называли «маленьким Макао». Появление китайских казино, которые специализировались на онлайн-услугах, а также наплыв туристов и денег из Китая сильно изменили облик города, привнеся все сопутствующие азартным играм «прелести».

В 2019 году в Сиануквиле официально насчитывалось около 120 000 китайцев, что эквивалентно количеству местных камбоджийцев. Цены на землю и недвижимость выросли в десять раз. По данным камбоджийских властей, 150 из 156 отелей и гестхаусов, 48 из 62 казино и 95% из 436 ресторанов прямо или косвенно принадлежали гражданам Китая.

Несмотря на экономическую отдачу и создание множества рабочих мест для кхмеров, приток китайских граждан в Камбоджу привел к росту числа преступлений. Убийства, похищения людей, вымогательство, детский труд, отмывание денег, оказание услуг интимного характера в массажных салонах — всё это стало скорее обыденностью, нежели исключением.

В августе 2019 года под давлением Китая премьер-министр Хун Сен заявил о полном запрете всех видов и форм азартных онлайн-игр в стране до конца года, ссылаясь на «угрозу общественному порядку». Запрет онлайн-казино привел к массовому исходу китайцев из Камбоджи. По официальным данным, страну покинули более 200 000 китайских граждан, постоянно проживающих в королевстве, что привело к заморозке многих инвестиционных проектов в Сиануквиле.

В странах ЮВА, где азартные игры запрещены, онлайн-казино открываются под видом ИТ-компаний, работающих в сфере электронной коммерции. Они часто попадают в статистику как китайские инвестиции в высокотехнологичные сферы или же вовсе организовываются подпольно в жилых помещениях.

В августе 2019-го в Малайзии были задержаны 100 китайских граждан в ходе полицейского рейда в престижном районе Куала-Лумпура. Полиция конфисковала 66 ноутбуков, 23 персональных компьютера, 555 мобильных телефонов, 11 модемов и восемь маршрутизаторов, необходимых для обеспечения работы серверов онлайн-казино. Синдикат, ориентированный исключительно на клиентов из материкового Китая, также занимался мошенничеством с инвестициями в акции, зарабатывая в общей сложности около 17 000 долларов в день. Транзакции осуществлялись в основном через китайский сервис WeChat Pay. При этом китайских работников снабжали всем необходимым для жизни, так как им было запрещено покидать свои дома.

В июле того же года вьетнамская полиция задержала более 380 граждан Китая за незаконные игорные онлайн-операции. Дело стало самым масштабным по количеству иностранцев, нарушивших законы во Вьетнаме. На территории закрытой охраняемой резиденции в городе Хайфон, в 100 километрах к востоку от Ханоя, преступники обслуживали работу онлайн-платформ для китайских игроков, делающих лотерейные и букмекерские ставки. Изъято свыше 2000 смартфонов и 530 ноутбуков, с помощью которых обрабатывались транзакции на сумму более 435 млн долларов.

В погоне за длинным юанем

Ввиду того, что организаторами и клиентами онлайн-казино являются китайцы, основная часть рабочих также завозится из Китая. Чаще всего вербуют молодежь из небогатых семей, которая отправляется в другую страну за лучшими возможностями.

Рекрутеры обещают питание, жилье на несколько человек и зарплату в 2000-2500 долларов, но по факту рабочие получают в лучшем случае 600-1000 долларов. Зарплата фиксированная, но зарабатывают больше за счет комиссий. Предусмотрена и система штрафов за нарушения установленных правил, например, в случае проблем с полицией или привлечения местных жителей в «офис».

Зарплата обычно зачисляется напрямую на счета в WeChat или Alipay в Китае. К примеру, на Филиппинах, если китайским рабочим нужны местные песо для оплаты мелких расходов, есть специальная служба, где через смартфон можно заказать наличные, которые доставит курьер.

Китайский персонал онлайн-казино обслуживает игровые платформы и работает в колл-центрах, занимающихся привлечением новых клиентов. Местных девушек или иностранок европейской внешности обычно нанимают в качестве онлайн-дилеров, которые ведут игру перед вэб-камерой. Типичный «офис» рассчитан на 60-70 человек, работающих по 12 часов в сутки с одним выходным в неделю.

Ставки в Китае часто делаются под видом покупок в фиктивных онлайн-магазинах на крупных площадках интернет-коммерции, таких как Alibaba, Lazada или Shopee. Транзакции обычно осуществляются через китайские платежные системы Alipay или Wechat Pay. Обработкой «платежей» занимаются китайские сотрудники, находящиеся в где-нибудь в Малайзии или Камбодже.

Осенью 2019 года полиция Малайзии за 10 дней арестовала 247 человек, в основном граждан КНР, по подозрению в причастности к незаконным онлайн-операциями с азартными играми в Китае. Общий доход от нелегальной деятельности составлял около 5,9 млн долларов в месяц, а суммарные активы оценили в 730 млн долларов.

Филиппинские оффшорные игровые операторы

Особая ситуация сложилась на Филиппинах, где официально действует свыше 60 компаний, предлагающих услуги азартных онлайн-игр для иностранных клиентов. Филиппинские оффшорные игровые операторы (Philippine Offshore Gaming Operators POGOs) сосредоточены в основном в городах, входящих в состав Манильской агломерации.

POGOs ежегодно вносят около 150 млн долларов в экономику страны, что больше, чем дают традиционные IT-компании. Но оборотов самих онлайн-казино доподлинно никто не знает, так как POGOs работают в китайской экосистеме и проводят расчеты почти исключительно в юанях.

Настоятельные призывы Пекина закрыть онлайн-казино на Филиппинах в рамках борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, регулярно отклоняются руководством страны, которое ссылается на экономические выгоды, включая создание рабочих мест для филиппинцев и привлечение инвестиций.

Китайский интерес к рынку недвижимости в Маниле вызван бумом онлайн-казино, которые обслуживают почти исключительно клиентов из Китая. Но сами филиппинцы жалуются на чрезмерно высокую стоимость аренды жилья и офисов в столичном регионе, что вытесняет остальной бизнес.

POGOs также были одними из первых, кому разрешили восстановить работу после ослабления карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19.

Большинство сотрудников POGOs — китайцы, при этом нет точных данных об их количестве. Оценочно называют цифры от 150 000 до 400 000 человек, что намного больше официально выданных разрешений на работу всем иностранцам.

«Пастила»

Основная проблема заключается в том, что у китайцев есть возможность беспрепятственно въезжать на Филиппины для работы благодаря «щедрости» иммиграционных офицеров. Коррупционные схемы по подкупу китайцами филиппинских чиновников получили название «пастила» и, помимо завернутых в бумагу денег, обычно включают бесплатные застолья и различные подарки.

Оформление одной туристической визы без лишних вопросов обходится примерно в 200 долларов. С учетом большого количества регулярно въезжающих китайских сотрудников POGOs, речь идет о миллиардах долларов. Деньги распределяются между иммиграционной службой аэропорта, агентом в Китае, местным оператором, а также свой процент получает синдикат. Для координации работы используются группы в мессенджере Viber.

Бывшего министра юстиции Виталиано Агирре II обвиняют в покрывательстве иммиграционных чиновников, втянутых в коррупционные схемы.

Осенью 2019 года в ходе нескольких совместных рейдов полиции, армии и иммиграционной службы было задержано более 730 китайцев, причастных к незаконной организации онлайн-казино, а также мошенничеству в сфере телекоммуникаций и инвестиций. С учетом задержанных ранее людей, общее число арестованных иностранных работников достигло 1500 человек, в результате переполненным оказался центр содержания под стражей при Бюро иммиграции, рассчитанный на 140 заключенных.

И прочие «прелести» жизни

Китайская игорная индустрия способствует росту коррупции и различных преступлений, включая похищения людей, проституцию, жестокое обращение с работниками POGOs.

В феврале 2020 года освобожденная полицией тайваньская работница онлайн-казино, у которой работодатели забрали паспорт и заставляли насильно работать, заявила, что Майкл Янг, бывший экономический советник президента Родриго Дутерте, оказывал оффшорному игровому оператору протекцию в правительстве.

From a recent POGO investigation in the Senate, a rescued Taiwanese worker tagged a certain Michael Yang as POGO protector in the gov't. Consequently, the same name appeared to be Duterte's economic adviser until Dec. 31, 2018.https://t.co/AmREsGMxP8 — L●I ???????? (@YOLOinthePH) February 17, 2020

В октябре 2019 года во время рейда в финансовом районе Манилы полиция освободила 91 секс-работницу из Китая. Женщин переправили контрабандой на Филиппины для обслуживания исключительно китайских граждан.

Похищения китайских работников онлайн-казино стали довольно частым явлением в столичном регионе. Согласно данным полиции, в период с 2017 по 2020 год было зафиксировано 73 похищения, так или иначе связанных с POGOs. Все жертвы, как и большинство подозреваемых, были гражданами Китая. Руководство полиции даже планирует отправить некоторых своих сотрудников изучать китайский язык.

Когда коронавирус не помеха

Введение карантинных мер не сильно сказалось на китайских онлайн-казино, которые не прекращают свою нелегальную деятельность в условиях пандемии.

В апреле полиция Малайзии в ходе двух рейдов задержала в общей сложности 79 граждан Китая по подозрению в организации подпольных синдикатов.

В первом случае, в Куала-Лумпуре арестовали 25 человек, которые занимались продвижением азартных онлайн-игр через китайское приложение WeChat, зарабатывая около 31 000 долларов в день. Группа базировалась в районе Ампанг столицы Куала-Лумпур.

Несколькими днями позже в жилом районе Серданг города Селангор полиция накрыла нелегальный кол-центр онлайн-казино, в котором 54 китайца продвигали игорные услуги клиентам из Китая также через WeChat. Синдикат зарабатывал около 82 000 долларов в день.

На Филиппинах полиция Манилы арестовала 44 гражданина Китая и четырех филиппинцев за возобновление азартных онлайн-игр и нарушение карантина. Выяснилось также, что у китайцев нет разрешения на ведение соответствующей деятельности. В ходе обыска обнаружены пять пистолетов и наличные на сумму 26 800 долларов США.

В конце мая филиппинская полиция арестовала 90 китайцев и двух граждан Малайзии по подозрению в организации подпольного игорного онлайн-центра и нарушение правил карантина. Конфисковано 53 ноутбука, более 100 мобильных телефонов и наличные деньги. Подозреваемые не смогли предъявить паспорта, а также разрешения на работу и ведение бизнеса.

На Филиппинах коронавирус вскрыл еще одну проблему — подпольные клиники для китайских работников POGOs . В мае текущего года полиция обнаружила больницу и аптеку в комплексе отелей и казино «Fontana Leisure Parks And Casino», расположенном в специальной экономической зоне Кларк (CFEZ), которая включает территорию бывшей американской авиабазы.

В ноябре 2016 года иммиграционная служба задержала около 1200 китайцев, работающих в колл-центрах онлайн-казино на территории бывшей военной авиабазы Кларк, что стало самым массовым разовым арестом иностранцев на Филиппинах.

Под руководством китайцев

С 2019 года Китай начал активно проводить совместные операции против организаторов нелегальных онлайн-казино в странах Юго-Восточной Азии. Приезжая в целевую страну, китайские полицейские, обычно при содействии своего посольства, предоставляют разведданные и консультируют местные силы правопорядка, непосредственно участвуя в разработке и проведении спецопераций.

Осенью прошлого года в Сиануквиле китайская полиция провинции Цзянси провела операцию по задержанию 200 человек, причастных к организации трансграничного онлайн-казино с общим объемом ставок в 4,3 млрд долларов и клиентской базой около 1,2 млн игроков. Шестеро владельцев нелегального бизнеса были доставлены в Китай для судебного разбирательства. По некоторым данным, синдикат мог быть связан с лицензированными операторами казино в Макао.

В июне 2019-го полицейские Китая и Вьетнама в ходе одновременных рейдов в обеих странах задержали 108 подозреваемых в организации трансграничных азартных онлайн-игр. В начале года Министерство общественной безопасности Китая получило информацию от китайского посольства во Вьетнаме, что преступная банда, состоящая в основном из граждан КНР, создала сеть онлайн-казино во вьетнамских городах Халонг, Нячанг и Дананг, наняв агентов в китайской провинции Хунань и во Вьетнаме. Преступники привлекали клиентов из Поднебесной через приложения для соцсетей.

В последнее время организаторы индустрии азартных онлайн-игр Юго-Восточной Азии говорят об исчерпании возможностей роста в Китае, поэтому сейчас они изучают зарубежные рынки, и в разработке уже находятся китайские онлайн-казино, ориентированные на Европу, США и Японию.