Повышение пенсий и новые выплаты в России летом 2020 года: льготы, надбавки, индексации

Летом 2020 года некоторые категории российских граждан, имеющих право на пенсии и социальные выплаты, могут рассчитывать на дополнительные доходы. Помощь государства особенно актуальна на фоне выхода из режима самоизоляции, который был введен в России в связи с пандемией COVID-19, вызванной новым коронавирусом.

Индексация пенсий с 1 июля 2020 года

С 1 июля будет проиндексированы страховые пенсии, которые получают пенсионеры — опекуны несовершеннолетних.

Ранее такие пенсии не индексировались, поскольку их получатели были отнесены к категории работающих пенсионеров. Пенсионеры-опекуны получали пособие три-четыре тысячи рублей. Теперь этой категории граждан страховые пенсии проиндексируют.

Дополнительные документы или заявления для получения этой выплаты предоставлять не надо, перерасчет будет произведен автоматически.

Также в июле проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, которые завершат трудовую деятельность.

Пенсии и выплаты всем этим категориям граждан будут проиндексированы с учетом всех плановых перерасчетов, так что прибавка будет достаточно значительной.

Напомним, закон об индексации пенсий всем работающим пенсионерам (которая была приостановлена в 2016 году) находится на рассмотрении в Госдуме, но пока вопрос открыт, поскольку такое решение потребует огромных средств, которые придется брать из других отраслей.

Отметим, обязательная индексация пенсий — одна из основных поправок к Конституции России, вынесенных на всенародное голосование, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.

Надбавки, льготы и дополнительные выплаты

Уже в июле надбавки к пенсии получат пенсионеры, достигшие 75-летнего возраста (ранее такую надбавку граждане получали, начиная с 80 лет). Надбавка, удваивающая страховую часть пенсии, коснется также граждан с первой группой инвалидности.

Все эти выплаты будут начислены автоматически, заявление на перерастет подавать не требуется.

Также надбавки получат пенсионеры, если на их иждивении увеличилось количество нетрудоспособных граждан (но не более трех). Надбавка за каждого из иждивенцев составляет около двух тысяч рублей в месяц.

Кроме того, региональную прибавку получат пенсионеры, переехавшие на Крайний Север или в местности, где предусмотрены аналогичные льготы. Этим гражданам фиксированная часть пенсии будет помножена на районный «северный» коэффициент.

Значительную надбавку получат пенсионеры, имеющие стаж работы на Крайнем Севере. Для таких категорий граждан предусмотрено повышение фиксированной части пенсии на 50% (около трех тысяч рублей в месяц), если человек отработал в условиях Крайнего Севера 15 лет. За 20-летний стаж в районах, приравненных к северным, надбавка составит 30% (около двух тысяч рублей в месяц).

Также пенсионеры, отработавшие 30 лет в сельском хозяйстве, имеют право на 25% повышение страховой пенсии (надбавка составит примерно полторы тысячи рублей в месяц).

Кроме того, на индивидуальный перерасчет социальных выплат могут рассчитывать люди, если при назначении им пенсий не учитывались нестраховые периоды, включенные в страховой стаж с начислением пенсионных баллов (например, служба в армии или отпуск по уходу за детьми).

Дополнительные региональные выплаты

В ряде регионов предусмотрены дополнительные выплаты пенсионерам старше 65 лет, строго соблюдавшим режим самоизоляции, а также деньги на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ). Эти суммы уже начали выплачивать. Так, в Петербурге лицам старше 65 лет выплачивают по две тысячи рублей, на СИЗ всем гражданам, достигшим пенсионного возраста по «старым» правилам (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) выплатили по 800 рублей.

Также продолжаются выплаты единовременного пособия в десять тысяч рублей на всех детей от трех до 15 лет. В некоторых регионах, например, к Крыму и в Курской области, выплаты предусмотрены также на подростков 16—17 лет (10 тысяч и три тысячи рублей соответственно).